Chính quyền - đoàn thể Tích cực triển khai phong trào thi đua của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp

ĐNO - Chiều 25/8, Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố Đà Nẵng làm việc với Hội LHPN 3 xã: Chiên Đàn, Tây Hồ và Phú Ninh.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: THÀNH TRANG

Tại buổi làm việc, Hội LHPN 3 xã báo cáo những kết quả nổi bật trong triển khai nhiệm vụ công tác hội 6 tháng đầu năm, những khó khăn, thuận lợi trong kiện toàn tổ chức hội sau sáp nhập.

Đồng thời triển khai công việc trọng tâm những tháng còn lại năm 2025. Sau kiện toàn, Ban Chấp hành Hội LHPN 3 xã đảm bảo về số lượng, cơ cấu, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ mới...

Tại hội nghị, nhiều ý kiến của các xã đề xuất Hội LHPN thành phố hỗ trợ kinh phí hoạt động, bổ sung biên chế nhằm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ sau sáp nhập, đồng thời sớm ban hành những hướng dẫn cụ thể về hoạt động hội phù hợp với tình hình thực tiễn ở cơ sở.

Hội LHPN thành phố trao quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: THÀNH TRANG

Chủ tịch Hội LHPN thành phố Đà Nẵng Hoàng Thị Thu Hương ghi nhận ý kiến đóng góp, giải đáp một số kiến nghị của Hội LHPN 3 xã: Chiên Đàn, Tây Hồ và Phú Ninh; mong muốn các tổ chức hội tiếp tục kiện toàn bộ máy hoạt động; tích cực triển khai các phong trào thi đua của Hội LHPN các cấp, nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Dịp này, Hội LHPN thành phố Đà Nẵng trao 30 suất quà, mỗi suất 500 nghìn đồng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời tập huấn trang bị các kiến thức về sử dụng mạng an toàn trong lứa tuổi học sinh của địa phương với chủ đề "Cảnh giác cùng con trên không gian mạng”.