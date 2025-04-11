Chính quyền - đoàn thể Tiếp nhận hơn 24 tỷ đồng và 98 tấn hàng cứu trợ nhân dân Đà Nẵng bị thiệt hại do mưa lũ ĐNO - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng vừa công bố số tiền và hàng cứu trợ do các tổ chức, cá nhân ủng hộ nhân dân thành phố bị thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 12 (tính từ ngày 30/10 đến 3/11).

Doanh nghiệp ủng hộ đồng bào thành phố Đà Nẵng bị thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 12. Ảnh: Mặt trận Đà Nẵng

Từ ngày 30/10 đến 16 giờ ngày 3/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tiếp nhận tổng cộng hơn 24 tỷ đồng. Trong đó, tiếp nhận trực tiếp bằng tiền mặt hơn 65 triệu đồng; tiếp nhận gián tiếp qua 4 tài khoản ngân hàng và kho bạc gồm: VietinBank hơn 9,71 tỷ đồng, Vietcombank hơn 1,81 tỷ đồng, BIDV hơn 6,08 tỷ đồng, Agribank hơn 347 triệu đồng và tại Kho bạc Nhà nước Khu vực III 6 tỷ đồng.

Ngoài ra, Mặt trận thành phố tiếp nhận 98 tấn hàng cứu trợ (tương đương 2,7 tỷ đồng) và kịp thời phân bổ hơn 69 tấn đến các địa phương chịu ảnh hưởng.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố công khai sao kê ngân hàng trên các phương tiện truyền thông. Các tổ chức, cá nhân có thể tra cứu thông tin tại Trang thông tin điện tử MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng: https://mattran.danang.gov.vn.

Ban Vận động cứu trợ Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự và Hội Chữ thập đỏ thành phố đang tiếp tục thực hiện tiếp nhận kinh phí, hàng cứu trợ ủng hộ nhân dân thành phố bị thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 12.