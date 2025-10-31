Chính quyền - đoàn thể Ủy ban MTTQ thành phố Đà Nẵng thông báo tiếp nhận tiền và hàng cứu trợ khắc phục hậu quả mưa lũ ĐNO - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng vừa thông báo về việc tiếp nhận tiền và hàng cứu trợ nhân dân thành phố bị thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 12.

Lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (bên phải) tặng 5 tỷ đồng của Ban Vận động cứu trợ Trung ương hỗ trợ đồng bào Đà Nẵng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Ảnh: NGỌC PHÚ

Bà Nguyễn Thị Thanh Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cho biết, để kịp thời ứng cứu và hỗ trợ nhân dân trên địa bàn thành phố bị ảnh hưởng do mưa lũ gây ra, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự và Hội Chữ thập đỏ thành phố thực hiện việc tiếp nhận kinh phí, hàng cứu trợ từ cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân theo hình thức sau:

Tiếp nhận kinh phí: trụ sở cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng (số 12 đường Trần Phú, phường Hải Châu).

Thông tin liên hệ: bà Ngô Thị Nhị Châu, Chuyên viên Văn phòng cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng, số điện thoại: 0384.991.715.

Tiếp nhận hàng hóa: số 470 đường Lê Văn Hiến, phường Ngũ Hành Sơn (trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự quận Ngũ Hành Sơn cũ).

Thông tin liên hệ: ông Phạm Hữu Dũng, Chuyên viên Ban Tuyên giáo và Công tác xã hội, cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, số điện thoại: 0935.852.610. Hoặc ông Ngô Ngọc Quang, Phó Trưởng ban Công tác xã hội, cơ quan Hội Chữ thập đỏ thành phố, số điện thoại: 0905.312.050.

Ủy ban MTTQ thành phố thông báo tiếp nhận tiền và hàng cứu trợ. Ảnh: Mặt trận thành phố

Bà Nguyễn Thị Thanh Phương cho biết, đợt này thành phố không ban hành thư kêu gọi mà triển khai ngay việc tiếp nhận, phân phối tiền và hàng cứu trợ đến nhân dân.

Thành phố chuẩn bị địa điểm đảm bảo để tập kết hàng cứu trợ tại số 470 Lê Văn Hiến, phường Ngũ Hành Sơn. Chiều 31/10, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố sẽ đi thăm, động viên người dân bị ảnh hưởng lũ lụt và kiểm tra địa điểm tập kết hàng cứu trợ.

“Đến nay, Quỹ cứu trợ thành phố tiếp nhận hơn 6,3 tỷ đồng cùng nhiều hàng hóa thiết yếu do các tổ chức, doanh nghiệp ủng hộ. Dựa trên nhu cầu thực tế của từng địa phương, chúng tôi sẽ điều phối nguồn hàng cứu trợ khẩn trương, kịp thời hỗ trợ người dân trong thời điểm khó khăn này”, bà Phương chia sẻ.

Thông tin tiếp nhận ủng hộ. Ảnh: Mặt trận thành phố

Trước đó, Ban Vận động cứu trợ Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự và Hội Chữ thập đỏ thành phố vận chuyển 3 tấn hàng hóa và nhu yếu phẩm đến các khu vực bị ngập lụt, sạt lở, chia cắt để kịp thời hỗ trợ nhân dân.

Các mặt hàng cứu trợ gồm lương thực, thực phẩm thiết yếu, nước uống, thuốc men, áo phao, chăn màn... được phân bổ và vận chuyển an toàn, kịp thời đến từng khu vực, bảo đảm đúng đối tượng.

Cùng với đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp chặt chẽ với chính quyền, lực lượng vũ trang và các tổ chức thành viên trực tiếp thăm hỏi, động viên, giúp đỡ người dân sớm ổn định đời sống.