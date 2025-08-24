Giáo dục - Việc làm Tiếp sức đến trường cho học sinh xã Hùng Sơn ĐNO - Ngày 23 - 24/8, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Đà Nẵng phối hợp Câu lạc bộ Thiện nguyện Hương Sen, Quỹ Happy Link - Công ty TNHH Liên kết Toàn cầu Đà Nẵng và các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình “Tiếp sức đến trường” năm học 2025 - 2026 tại xã Hùng Sơn.

Tặng quà học sinh xã Hùng Sơn tại chương trình “Tiếp sức đến trường”. Ảnh: PARAI

Chương trình với nhiều hoạt động như: triển khai công trình “Thắp sáng đường biên”, “Gian hàng 0 đồng”; tặng 1 ti vi 55 inch và 291 suất quà, 3 xe đạp tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học Axan; tổ chức “Bữa ăn yêu thương”, tặng quà cho trẻ em 1-3 tuổi và hộ gia đình khó khăn.

Chương trình còn tạo không gian giao lưu văn nghệ, trò chơi dân gian giúp học sinh có thêm niềm vui bước vào năm học mới. Tổng kinh phí thực hiện chương trình gần 300 triệu đồng.