Tài chính - Thị trường

Tiếp tục áp dụng bảng giá đất đã được điều chỉnh, bổ sung đến năm 2025

HOÀNG HIỆP 13/08/2025 07:14

UBND thành phố vừa ban hành Công văn số 973/UBND-KT ngày 8/8/2025 về áp dụng bảng giá đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (bao gồm thành phố Đà Nẵng cũ và tỉnh Quảng Nam cũ) để bảo đảm tính liên tục, không gián đoạn trong công tác xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai trên địa bàn thành phố sau khi sáp nhập.

Theo đó, thành phố tiếp tục áp dụng bảng giá đất theo Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND đã được điều chỉnh, bổ sung tại các Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND, Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND, Quyết định số 28/2023/QĐ-UBND, Quyết định số 57/2023/QĐ-UBND, Quyết định số 59/2024/QĐ-UBND và Quyết định số 45/2025/QĐ-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng cũ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cũ.

Đồng thời, áp dụng bảng giá đất theo Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND đã được sửa đổi, bổ sung tại các Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND, Quyết định số 35/2023/QĐ-UBND và Quyết định số 23/2025/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam cũ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cũ.

UBND thành phố yêu cầu các đơn vị: Thuế thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố và UBND các phường, xã căn cứ bảng giá đất (đã được điều chỉnh, bổ sung) nói trên để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai trong phạm vi đơn vị hành chính của từng địa phương đến hết ngày 31/12/2025 theo đúng quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường giải quyết kịp thời các trường hợp phát sinh vướng mắc có liên quan đến việc áp dụng bảng giá đất tại các địa phương theo thẩm quyền, nhất là các địa bàn phường, xã giáp ranh; trường hợp vượt thẩm quyền thì tham mưu, báo cáo UBND thành phố xem xét, giải quyết.

Đồng thời, phối hợp với các cơ quan có liên quan và UBND các phường, xã khẩn trương lập đầy đủ hồ sơ thủ tục tham mưu UBND thành phố phê duyệt bảng giá đất mới để ban hành áp dụng thống nhất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng từ ngày 1/1/2026.

      Tiếp tục áp dụng bảng giá đất đã được điều chỉnh, bổ sung đến năm 2025

