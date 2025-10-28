Chính trị Tiếp tục hoàn thiện các nội dung trình kỳ họp chuyên đề HĐND thành phố Đà Nẵng ĐNO - Sáng 28/10, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng chủ trì phiên họp thường kỳ HĐND thành phố tháng 10/2025 để rà soát các nội dung chuẩn bị trình kỳ họp chuyên đề HĐND thành phố dự kiến tổ chức giữa tháng 11/2025.

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Dự phiên họp có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn và Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh.

Theo báo cáo của UBND thành phố, kỳ họp chuyên đề của HĐND thành phố dự kiến tổ chức giữa tháng 11/2025, UBND thành phố sẽ trình 13 nội dung.

Trong đó, UBND thành phố báo cáo công tác tài chính năm 2024; công tác lập, thẩm định trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025); Tờ trình của UBND thành phố về việc sử dụng nguồn thu từ giao dịch tín chỉ carbon cho các chương trình, dự án ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn trên địa bàn thành phố.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn phát biểu tại phiên họp. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Tờ trình về ban hành Nghị quyết bổ sung số lượng hợp đồng lao động thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm học 2025 - 2026; Tờ trình về ban hành danh mục khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất; Tờ trình về việc phê duyệt mức chi tiền thưởng giải thưởng cuộc thi sáng tác biểu trưng thành phố Đà Nẵng.

Tờ trình về phân bổ nguồn Trung ương thưởng vượt dự toán thu các khoản thu phân chia giữa ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương năm 2024 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, đầu tư trở lại theo quy định tại Nghị định số 144/2016/NĐ-CP ngày 1/11/2016 của Chính phủ.

Tờ trình liên quan đến dự án đầu tư hạ tầng tính toán phục vụ nghiên cứu, phát triển thiết kế chip vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo; Tờ trình về bổ sung có mục tiêu cho các xã, phường để hỗ trợ trực tiếp cho chủ vật nuôi có gia súc bị tiêu hủy bắt buộc do mắc dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi và viêm da nổi cục từ năm 2021 - 2024.

Dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố quy định chính sách hỗ trợ cho cán bộ công chức, viên chức và người lao động bị tác động trực tiếp do sắp xếp đơn vị hành chính về công tác tại trung tâm hành chính mới sau sắp xếp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh phát biểu tại phiên họp. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố về việc thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Đà Nẵng trực thuộc UBND thành phố Đà Nẵng.

Dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố quy định mức hỗ trợ đối với người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh hoặc ở cấp huyện nghỉ việc trước ngày 1/7/2025; dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố quy định về đối tượng, mức thu và chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí hộ tịch trên địa bàn thành phố.

Tại phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn đề nghị UBND thành phố chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các địa phương khẩn trương báo cáo đánh giá tổng thể tình hình cân đối thu, chi ngân sách của thành phố để xây dựng kế hoạch tài chính cho giai đoạn 2026 - 2030 với mục tiêu tăng trưởng GRDP 11% theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

UBND thành phố sớm cung cấp thông tin cho các ban và đại biểu HĐND thành phố nghiên cứu, thẩm tra, trình kỳ họp HĐND thành phố cuối năm 2025.

Kết luận phiên họp, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng đánh giá cao UBND thành phố trong việc chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Thường trực HĐND thành phố thống nhất với các nội dung sẽ trình kỳ họp chuyên đề HĐND thành phố sắp tới, đồng thời đề nghị UBND thành phố tiếp thu các ý kiến góp ý, nghiên cứu, hoàn chỉnh hồ sơ đầy đủ, bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Đối với các nội dung qua giám sát của Thường trực HĐND thành phố, các ban HĐND thành phố, đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành rà soát, đề xuất các giải pháp sớm xử lý các vướng mắc liên quan công tác tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn thành phố.

HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố có giải pháp xử lý nghiêm tình trạng quảng cáo, rao vặt trái quy định; đảm bảo nguồn cung vật liệu cho các dự án; có phương án thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt triệt để.

Đồng thời, cân đối, bố trí nguồn vốn phù hợp để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án trên lĩnh vực văn hóa, nhất là một số dự án chậm triển khai.