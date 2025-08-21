Giáo dục - Việc làm Tìm giải pháp phát triển bền vững lĩnh vực sinh học và nông nghiệp ĐNO - Ngày 21/8, Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) đăng cai tổ chức hội thảo quốc tế Sinh học - Nông nghiệp lần thứ 2 (CBA 2025) với sự tham gia của hơn 300 đại biểu từ hơn 30 trường đại học, viện nghiên cứu, cơ quan quản lý và doanh nghiệp công nghệ cao, trong đó có hơn 40 đại biểu quốc tế đến từ 5 quốc gia châu Á tham dự.

Hội thảo năm nay thu hút sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học, giảng viên trong nước và quốc tế. Ảnh: THU HÀ

Hội thảo năm nay có chủ đề “Phát triển bền vững trong bối cảnh chuyển đổi số”, được đồng tổ chức bởi 11 trường đại học và đơn vị nghiên cứu trong và ngoài nước.

Đây là diễn đàn khoa học uy tín để các nhà nghiên cứu, giảng viên, học viên sinh viên và doanh nghiệp trao đổi, chia sẻ kết quả nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực sinh học và nông nghiệp. Đồng thời là cơ hội để các bên thể hiện trách nhiệm chung trong việc phát triển nền nông nghiệp thông minh và khai thác hợp lý, bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm công nghệ sinh học. Ảnh: THU HÀ

Phát biểu tại sự kiện PGS.TS Võ Văn Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm cho hay, hội thảo năm nay tập trung vào các hướng nghiên cứu chính về di truyền và sinh học phân tử; tin sinh học và hệ gen trong nông nghiệp; khoa học cây trồng, công nghệ sinh học dược liệu và hệ thống canh tác thông minh; công nghệ sinh học môi trường và nông nghiệp tuần hoàn…

Đây là những vấn đề khoa học cấp thiết, đồng thời cũng là mối quan tâm thiết thực của các quốc gia trong khu vực và trên thế giới.

Tại phiên toàn thể hội thảo có 4 báo cáo chính gồm: Bảo tồn thiên nhiên và giám sát môi trường vì sức khỏe hệ sinh thái trong bối cảnh chuyển đổi số hướng tới phát triển bền vững; Nghiên cứu tiên phong trong lĩnh vực nuôi cấy tế bào, mô và cơ quan thực vật; Chuỗi giá trị khép kín ngành tôm - nền tảng cho phát triển bền vững; Công nghệ sinh học và chuyển đổi số trong thủy sản - chăn nuôi tại Việt Nam: Thực trạng, thách thức và định hướng phát triển.

Ngoài ra, hội thảo còn có 4 tiểu ban chuyên môn thu hút sự quan tâm của giới khoa học với 20 báo cáo được trình bày trực tiếp tại các tiểu ban.

Trong khuôn khổ hội thảo, các đơn vị, doanh nghiệp tham gia triển lãm khoa học công nghệ, trưng bày những sản phẩm và giải pháp mới. Điều này cho thấy sự hợp tác chặt chẽ giữa nhà trường và doanh nghiệp, là cầu nối hiệu quả để đưa kết quả nghiên cứu từ phòng thí nghiệm đến với thực tiễn sản xuất và đời sống.