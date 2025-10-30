Thế giới Tín hiệu tích cực tại cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Trung Quốc ĐNO - Ngày 30/10, cuộc gặp giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 32 tại Hàn Quốc ghi nhận tín hiệu tích cực khi hai bên đạt đồng thuận ở các lĩnh vực then chốt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (bên phải) gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Busan (Hàn Quốc) ngày 30/10. Ảnh: Xinhua



Đạt đồng thuận ở nhiều lĩnh vực

Global Times dẫn phát biểu của ông Tập Cận Bình cho biết các nhóm kinh tế và thương mại của hai nước đã tiến hành trao đổi chuyên sâu và đạt đồng thuận về giải pháp cho các vấn đề tồn tại.

Cụ thể, theo Reuters, Tổng thống Trump thông báo hai bên thống nhất giảm thuế fentanyl từ 20% xuống còn 10%, có hiệu lực ngay lập tức. Về chip bán dẫn, Trung Quốc sẽ hợp tác với Nvidia (Mỹ) để tiến hành bàn thảo sâu hơn.

Các vấn đề liên quan đến khoáng sản đất hiếm được giải quyết, loại bỏ mọi trở ngại liên quan tới mặt hàng này. Ông Trump cũng tiết lộ thỏa thuận có hiệu lực trong một năm, có khả năng gia hạn, phản ánh nỗ lực duy trì sự linh hoạt trong chính sách thương mại hai nước.

Ngoài ra, Mỹ sẽ hạ thuế quan đối với Trung Quốc từ 57% xuống còn 47%, đổi lại Bắc Kinh sẽ nối lại việc mua đậu nành của Mỹ - một trong những mặt hàng nông sản từng bị đình trệ trong các vòng trả đũa thương mại trước đây.

Việc hai bên cùng công bố các bước đi cụ thể như trên cho thấy đối thoại kinh tế đã thực chất hơn. Bằng cách hướng trọng tâm sang các thỏa thuận kỹ thuật có thời hạn, hai bên đang thử nghiệm một mô hình hợp tác “giới hạn nhưng hiệu quả”, vừa tránh va chạm, vừa bảo vệ lợi ích cốt lõi.

Theo Reuters, ông Trump chia sẻ kế hoạch thăm Trung Quốc vào tháng 4/2026, và hy vọng ông Tập Cận Bình sẽ thăm Mỹ vào thời điểm tiếp theo. Hai chuyến thăm cấp cao liên tiếp, nếu diễn ra đúng kế hoạch, có thể đánh dấu sự khởi đầu của chu kỳ đối thoại mới giữa hai siêu cường.

Cuộc hội đàm giữa phái đoàn Trung Quốc và Mỹ tại Busan (Hàn Quốc) ngày 30/10. Ảnh: Reuters



Song hành phát triển: thông điệp hòa dịu từ Bắc Kinh

Theo Global Times, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên tập trung vào lợi ích lâu dài do hợp tác mang lại thay vì rơi vào vòng luẩn quẩn trả đũa, đồng thời liên tục thu hẹp danh sách các vấn đề và mở rộng hợp tác dựa trên nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng và cùng có lợi. Tinh thần hợp tác lâu dài chính là nền tảng quan trọng để duy trì ổn định quan hệ song phương cũng như toàn bộ cấu trúc kinh tế toàn cầu.

Đáng chú ý, ông Tập Cận Bình tuyên bố sự phát triển của Trung Quốc có thể song hành với tầm nhìn “Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại” của ông Trump.

“Trung Quốc và Mỹ hoàn toàn có thể giúp đỡ lẫn nhau để cùng thành công và thịnh vượng. Hai nước nên là đối tác và bạn bè. Đó là điều lịch sử đã dạy và thực tế đang đòi hỏi”, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh, đồng thời sẵn sàng tiếp tục hợp tác với ông Trump để xây dựng nền tảng vững chắc cho quan hệ song phương và tạo bầu không khí lành mạnh cho sự phát triển của cả hai nước.

Phát biểu này thể hiện thông điệp mềm dẻo nhưng đầy tính chiến lược của Bắc Kinh trong giai đoạn kinh tế thế giới đang tái cấu trúc. Trung Quốc muốn khẳng định rằng sự trỗi dậy của mình không mâu thuẫn với mục tiêu của Mỹ. Đây rõ ràng là cách tiếp cận vừa nhằm giảm căng thẳng, vừa thể hiện tầm nhìn “đôi bên cùng thắng” trong cạnh tranh toàn cầu.

Trong khi đó, theo nhận định của ông Trump, cuộc gặp này là thành công lớn, mang ý nghĩa chiến lược không kém. Sau khi tái khẳng định “nước Mỹ trên hết”, Washington vẫn cần kênh hợp tác ổn định với Bắc Kinh để bảo đảm chuỗi cung ứng linh hoạt, ổn định và tránh xung đột thương mại leo thang.

Việc hai nhà lãnh đạo lựa chọn APEC - diễn đàn quy tụ các nền kinh tế hàng đầu Thái Bình Dương - làm nơi truyền đi thông điệp hòa dịu là có chủ ý. Đây không chỉ là thông điệp hướng đến song phương mà còn gửi đến toàn khu vực châu Á - Thái Bình Dương về cam kết duy trì môi trường hợp tác, tránh chia rẽ địa chính trị trong thương mại và đầu tư.

Có thể nói cuộc gặp lần này có thể chưa giải quyết ngay lập tức những khác biệt sâu sắc, nhưng việc Mỹ và Trung Quốc tạm gác đối đầu để cùng bàn về “hợp tác có kiểm soát” chính là tín hiệu tích cực nhất lúc này, cho thấy cánh cửa đối thoại vẫn rộng mở.