Tài chính - Thị trường Tin tức, dự báo giá tiêu ngày mai 1/8/2025: Thị trường tiêu ấm dần, đợi Quý IV bùng nổ Giá tiêu ngày 1/8/2025 dự báo ổn định, có thể tăng nhẹ. Thị trường ấm dần, doanh nghiệp mua vào dự trữ, chờ xuất khẩu bùng nổ quý IV.

Giá tiêu hôm nay 31/7/2025 tại các khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ có tín hiệu tích cực, tăng nhẹ so với ngày trước.

Khu vực Giá trung bình (đồng/kg) Thay đổi (đồng/kg) Gia Lai 139.000 +2.000 Đắk Lắk 139.500 +1.500 Lâm Đồng 140.000 +2.000 Thành phố Hồ Chí Minh 139.000 +1.000 Đồng Nai 139.000 +1.000

Cụ thể, tại Tây Nguyên, Gia Lai ghi nhận mức 139.000 đồng/kg (tăng 2.000 đồng/kg so với ngày hôm qua), Đắk Lắk là 139.500 đồng/kg (tăng 1.500 đồng/kg so với ngày hôm qua) và Đắk Nông (nay sáp nhập thành Lâm Đồng) ở mức 140.000 đồng/kg (tăng 2.000 đồng/kg so với ngày hôm qua).

Tại Đông Nam Bộ, Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai đều giữ mức 139.000 đồng/kg (tăng 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua).

Trên thị trường toàn cầu, giá tiêu hôm nay 31/7/2025 duy trì ổn định với một số biến động nhẹ. Theo thông tin từ Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế (IPC):

Đối với tiêu đen:

Tiêu đen Indonesia: 7,078 USD/tấn (tương đương 186.718 VNĐ/kg), giảm 0,44% so với ngày hôm qua.

Tiêu đen Brazil ASTA 570: Giữ ở mức 6,000 USD/tấn (tương đương 158.280 VNĐ/kg), giữ nguyên giá.

Tiêu đen Malaysia ASTA: 8,900 USD/tấn (tương đương 234.782 VNĐ/kg), giữ nguyên giá.

Tiêu đen Việt Nam loại 500 g/l: 6,140 USD/tấn (tương đương 161.974 VNĐ/kg), không thay đổi.

Tiêu đen Việt Nam loại 550 g/l: 6,270 USD/tấn (tương đương 165.403 VNĐ/kg), không thay đổi.

Đối với tiêu trắng:

Tiêu trắng Indonesia: 9,894 USD/tấn (tương đương 261.004 VNĐ/kg), giảm 0,43% so với ngày hôm qua.

Tiêu trắng Malaysia ASTA: 11,750 USD/tấn (tương đương 309.965 VNĐ/kg), giữ nguyên giá.

Tiêu trắng Việt Nam ASTA: 8,850 USD/tấn (tương đương 233.463 VNĐ/kg), giá không đổi.

Tin tức, dự báo giá tiêu ngày mai 1/8/2025

Giá tiêu ngày 1/8/2025 ở trong nước

Xu hướng thị trường, giá tiêu trong nước vào ngày 1/8/2025 được dự báo sẽ tiếp tục có sự ổn định hoặc tăng nhẹ. Các địa phương như Gia Lai, TP. Hồ Chí Minh, và Đồng Nai đã ghi nhận mức tăng 1.000 - 2.000 đồng/kg trong ngày 31/7/2025. Điều này cho thấy đà tăng có thể duy trì, đặc biệt khi doanh nghiệp đang có xu hướng mua vào để dự trữ.

Việc doanh nghiệp quay lại mua vào để dự trữ, cùng với kỳ vọng thị trường xuất khẩu sôi động trở lại trong quý IV/2025, sẽ là yếu tố hỗ trợ giá tiêu nội địa. Thêm vào đó, việc Bộ Công Thương ban hành hướng dẫn cho phép doanh nghiệp sử dụng bảng kê thu mua nguyên liệu khi xin cấp C/O, đơn giản hóa quy trình xác định xuất xứ, cũng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động xuất khẩu.

Giá tiêu ngày 1/8/2025 trên thị trường thế giới

Giá tiêu đen Việt Nam các loại 500 g/l và 550 g/l đã ổn định sau phiên giảm mạnh trước đó. Điều này cho thấy khả năng duy trì mức giá hiện tại là cao, đặc biệt khi được đánh giá là cạnh tranh.

Giá tiêu tại Indonesia, Brazil, và Malaysia có thể ít biến động mạnh, giữ mức ổn định như những ngày gần đây. Sự giảm nhẹ của tiêu Indonesia có thể không ảnh hưởng lớn đến xu hướng chung. Nhu cầu quốc tế dự kiến tăng trở lại vào quý IV/2025 có thể tạo động lực cho giá tiêu xuất khẩu.

Xu hướng tương lai chung

Giới kinh doanh tiêu đang có xu hướng mua vào để dự trữ khi giá ở mức thấp, đồng thời kỳ vọng vào sự phục hồi của thị trường xuất khẩu cuối năm.

Những thay đổi trong quy định xác định xuất xứ hàng hóa (cho phép tự kê khai xuất xứ "thuần túy" cho nông sản không có hóa đơn VAT) sẽ giúp doanh nghiệp xuất khẩu dễ dàng hơn trong việc chứng minh nguồn gốc, qua đó thúc đẩy hoạt động xuất khẩu.

Báo cáo sơ kết của VPSA cho thấy sản lượng hồ tiêu Việt Nam năm 2025 ước đạt 180.000 tấn, giảm 10.000 tấn so với năm 2024. Việc giảm sản lượng có thể hỗ trợ giá trong dài hạn nếu nhu cầu duy trì ổn định.

Đề xuất của VPSA về việc xem xét lại chính sách thuế GTGT, đặc biệt là việc áp dụng thuế GTGT 0% đối với hàng nguyên liệu đầu vào dùng để xuất khẩu và bỏ cơ chế hoàn thuế xuất khẩu, nếu được chấp thuận, sẽ tạo ra môi trường kinh doanh minh bạch và bền vững hơn cho ngành hồ tiêu, giảm gánh nặng cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc này đang trong quá trình kiến nghị và cần thời gian để được xem xét.