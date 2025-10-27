Thứ Hai, 27/10/2025
090.505.5367/090.515.8286
Văn hóa

Tổ chức tuần phim chào mừng Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXIV

TÙNG LÂM 27/10/2025 06:55

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành quyết định tổ chức tuần phim chào mừng Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXIV, từ ngày 15 - 20/11/2025 tại một số tỉnh, thành phố trên phạm vi cả nước.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Trung tâm Chiếu phim quốc gia, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk và các đơn vị có liên quan tổ chức tuần phim chào mừng Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXIV tại các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

19 phim truyện sẽ được chiếu trong tuần phim gồm: “Vầng trăng thơ ấu”; “Đào, Phở và Piano”; “Mùi cỏ cháy”; “Hồng Hà nữ sĩ”; “Bình minh đỏ”; “Mưa đỏ”; “Hoa nhài”; “Người trở về”; “Truyền thuyết Quán Tiên”; “Ngã ba Đồng Lộc”; “Hà Nội 12 ngày đêm”; “Nhà tiên tri”; “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”; “Những người viết huyền thoại”; “Sống cùng lịch sử”; “Chim vành khuyên”; “Vợ chồng A Phủ”; “Sao tháng Tám”; “Vĩ tuyến 17 ngày và đêm”.

Trong khuôn khổ tuần phim dự kiến cũng sẽ diễn ra hoạt động giao lưu với các đoàn làm phim tại 6 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Quảng Ninh, Quảng Trị, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Cần Thơ.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Trung tâm Chiếu phim quốc gia chịu trách nhiệm tổ chức chiếu phim, thiết kế, in ấn giấy mời và tổ chức khai mạc tuần phim tại thành phố Hà Nội; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức tuần phim tại 2 tỉnh, thành này.

Bài liên quan
Đọc tiếp
18 bộ phim tham gia Liên hoan phim tài liệu châu Âu - Việt Nam lần thứ 15

18 bộ phim tham gia Liên hoan phim tài liệu châu Âu - Việt Nam lần thứ 15

Đà Nẵng tiếp tục nâng tầm sự kiện lễ hội pháo hoa và liên hoan phim thường niên

Đà Nẵng tiếp tục nâng tầm sự kiện lễ hội pháo hoa và liên hoan phim thường niên

Bế mạc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ III

Bế mạc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ III

Liên hoan Phim châu Á Đà Nẵng lần thứ III: Nâng tầm vị thế văn hóa - sáng tạo của Việt Nam

Liên hoan Phim châu Á Đà Nẵng lần thứ III: Nâng tầm vị thế văn hóa - sáng tạo của Việt Nam

Nhộn nhịp khán giả đến xem Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ ba

Nhộn nhịp khán giả đến xem Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ ba

(0) Bình luận
x
Đọc tiếp
18 bộ phim tham gia Liên hoan phim tài liệu châu Âu - Việt Nam lần thứ 15

18 bộ phim tham gia Liên hoan phim tài liệu châu Âu - Việt Nam lần thứ 15

Đà Nẵng tiếp tục nâng tầm sự kiện lễ hội pháo hoa và liên hoan phim thường niên

Đà Nẵng tiếp tục nâng tầm sự kiện lễ hội pháo hoa và liên hoan phim thường niên

Bế mạc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ III

Bế mạc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ III

Liên hoan Phim châu Á Đà Nẵng lần thứ III: Nâng tầm vị thế văn hóa - sáng tạo của Việt Nam

Liên hoan Phim châu Á Đà Nẵng lần thứ III: Nâng tầm vị thế văn hóa - sáng tạo của Việt Nam

Nhộn nhịp khán giả đến xem Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ ba

Nhộn nhịp khán giả đến xem Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ ba

Xem thêm Văn hóa
Nổi bật
Mới nhất
    Xem thêm
    Đọc nhiều
      Văn hóa
      Tổ chức tuần phim chào mừng Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXIV

      Cơ quan chủ quản: Thành ủy Đà Nẵng.
      Tổng Biên tập: ĐOÀN XUÂN HIẾU
      Địa chỉ: 525 Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP. Đà Nẵng;
      Cơ sở 2, số 58 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
      Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

      Giấy phép Xuất bản số: 77/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/3/2024.

      Email tòa soạn:
      [email protected]

      Website: http://baodanang.vn

      Báo giá quảng cáo

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO