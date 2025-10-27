Văn hóa Tổ chức tuần phim chào mừng Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXIV Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành quyết định tổ chức tuần phim chào mừng Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXIV, từ ngày 15 - 20/11/2025 tại một số tỉnh, thành phố trên phạm vi cả nước.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Trung tâm Chiếu phim quốc gia, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk và các đơn vị có liên quan tổ chức tuần phim chào mừng Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXIV tại các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

19 phim truyện sẽ được chiếu trong tuần phim gồm: “Vầng trăng thơ ấu”; “Đào, Phở và Piano”; “Mùi cỏ cháy”; “Hồng Hà nữ sĩ”; “Bình minh đỏ”; “Mưa đỏ”; “Hoa nhài”; “Người trở về”; “Truyền thuyết Quán Tiên”; “Ngã ba Đồng Lộc”; “Hà Nội 12 ngày đêm”; “Nhà tiên tri”; “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”; “Những người viết huyền thoại”; “Sống cùng lịch sử”; “Chim vành khuyên”; “Vợ chồng A Phủ”; “Sao tháng Tám”; “Vĩ tuyến 17 ngày và đêm”.

Trong khuôn khổ tuần phim dự kiến cũng sẽ diễn ra hoạt động giao lưu với các đoàn làm phim tại 6 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Quảng Ninh, Quảng Trị, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Cần Thơ.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Trung tâm Chiếu phim quốc gia chịu trách nhiệm tổ chức chiếu phim, thiết kế, in ấn giấy mời và tổ chức khai mạc tuần phim tại thành phố Hà Nội; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức tuần phim tại 2 tỉnh, thành này.