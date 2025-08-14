Quy hoạch - Đầu tư Toàn cảnh phân khu du lịch sinh thái 339ha dọc quốc lộ 14G ĐNO - Đồ án quy hoạch du lịch sinh thái 339ha dọc quốc lộ 14G kết nối các điểm đến, hướng tới phát triển du lịch bền vững trên vùng núi rừng phía tây Đà Nẵng.

Thành phố quy hoạch không gian 339ha tại thôn Phú Túc (xã Hòa Vang) để phát triển du lịch sinh thái. Ảnh: XUÂN SƠN

Ngày 12/8, tại Kỳ họp thứ 2 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố Đà Nẵng khóa 10, nhiệm kỳ 2021 - 2026, HĐND thành phố thông qua Nghị quyết về Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu du lịch dọc tuyến quốc lộ 14G thuộc phân khu sinh thái phía tây, tỷ lệ 1/2.000.

Theo đồ án, khu vực quy hoạch tại thôn Phú Túc (xã Hòa Vang) với diện tích khoảng 339ha. Phía bắc và nam giáp vùng đồi núi của xã Hòa Vang, phía đông và tây giáp quốc lộ 14G. Chỉ tiêu dân số quy hoạch khoảng 1.000 người.

Các phân khu chức năng chính gồm: khu du lịch nghỉ dưỡng kết hợp dịch vụ chất lượng cao tại Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài, khu vực mở rộng và khu quy hoạch mới phía đông bắc quốc lộ 14G; khu du lịch sinh thái cộng đồng kết hợp trải nghiệm, vận động ngoài trời tại Hòa Phú Thành, Lái Thiêu, Suối Hoa, Dốc Kiền, cùng khu quy hoạch mới phía nam quốc lộ 14G và phía tây bắc khu vực quy hoạch... Bên cạnh đó là khu dịch vụ công cộng phục vụ trưng bày, triển lãm, mua sắm sản phẩm OCOP, đồng thời là điểm trao đổi, buôn bán nông sản cho cộng đồng và du khách.

Đồ án quy hoạch nhằm hình thành sản phẩm du lịch đa dạng, hài hòa giữa nghỉ dưỡng, trải nghiệm và thể thao ngoài trời. Trong ảnh: Hoạt động du lịch, nghỉ dưỡng tại Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài. Ảnh: XUÂN SƠN

Với định hướng phát triển thành khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng chất lượng cao gắn với bảo tồn cảnh quan tự nhiên, đồ án trên hướng tới hình thành các điểm du lịch mạo hiểm, sinh thái, nghỉ dưỡng và khám phá, tận dụng khai thác điều kiện tự nhiên, kết nối chuỗi điểm đến dọc quốc lộ 14G như: Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài, khu du lịch Hòa Phú Thành, khu du lịch Lái Thiêu, khu du lịch Suối Hoa…

Quy hoạch chia thành nhiều khu chức năng: khu nghỉ dưỡng cao cấp, khu du lịch cộng đồng trải nghiệm sinh thái, khu dịch vụ công cộng, hệ thống cây xanh, hạ tầng kỹ thuật và không gian mặt nước. Ảnh: XUÂN SƠN

Không gian khu vực quy hoạch có cảnh quan nên thơ với rừng, núi và những con suối chảy dọc quốc lộ 14G. Ảnh: XUÂN SƠN

Phía bắc và phía đông khu vực quy hoạch là khu du lịch nghỉ dưỡng kết hợp các dịch vụ chất lượng cao. Ảnh: XUÂN SƠN

Phía nam và phía tây khu vực quy hoạch là khu du lịch cộng đồng với các hoạt động du lịch trải nghiệm sinh thái, vận động ngoài trời. Ảnh: XUÂN SƠN

Trong phân khu quy hoạch có Khu du lịch Toom Sara (Suối Hoa) tại thôn Phú Túc với các sản phẩm du lịch được phát triển trên nền tảng văn hóa Cơ tu xứ Quảng. Ảnh: XUÂN SƠN

Đà Nẵng định hướng đây là phân khu sinh thái phát triển hạn chế, dựa trên nền tảng đa dạng sinh học và cảnh quan tự nhiên, bảo đảm phát triển bền vững. Ảnh: XUÂN SƠN

HĐND thành phố Đà Nẵng giao UBND thành phố tổ chức phê duyệt, triển khai thực hiện theo đúng quy định pháp luật, đồng thời đảm bảo tính thống nhất, đầy đủ và chính xác các số liệu, ranh giới, hiện trạng đất đai, hạ tầng.

Thường trực HĐND, các ban và đại biểu HĐND thành phố sẽ giám sát chặt chẽ quá trình triển khai nghị quyết, bảo đảm đồ án được hiện thực hóa đồng bộ, khả thi, phát huy tối đa tiềm năng du lịch sinh thái phía tây Đà Nẵng.