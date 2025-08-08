Du lịch Đà Nẵng phát triển sản phẩm du lịch mới từ lợi thế liên vùng ĐNO - Quảng Nam và Đà Nẵng “về chung một nhà” là cơ hội để các đơn vị du lịch khai thác tối đa lợi thế liên vùng, phát triển các sản phẩm du lịch mới.

Khu đô thị du lịch Nam Hội An City đang được đầu tư với định hướng sản phẩm mũi nhọn là du lịch đường thủy kết nối di sản. Ảnh: XUÂN SƠN

Khai thác tiềm năng liên vùng

Bà Võ Ngọc Anh, Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn FVG Travel cho biết, doanh nghiệp này đang đầu tư chiều sâu cho du lịch ven sông và du lịch đường thủy tại Khu đô thị du lịch Nam Hội An City.

Hiện bến du thuyền Nam Hội An đã đi vào hoạt động, tích hợp trong hệ sinh thái đô thị du lịch kiểu mẫu, phục vụ tuyến trải nghiệm sông nước từ Phố cổ Hội An đến rừng dừa Bảy Mẫu, Vinpearl Nam Hội An và các cụm dịch vụ, giải trí ven sông khác.

Liên quan dự án trên, FVG Travel đang làm việc với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng nhằm xúc tiến việc xây dựng quy hoạch tổng thể tuyến du lịch đường thủy liên vùng dọc sông Thu Bồn.

Không gian văn hóa - du lịch tại Khu du lịch sinh thái Cổng trời Đông Giang (xã Bến Hiên). Ảnh: XUÂN SƠN

Bên cạnh đó, đơn vị khai thác lợi thế liên vùng sau sáp nhập khi xây dựng mô hình tour du lịch “3 điểm đến - 1 hành trình” giữa Phố cổ Hội An - Thánh địa Mỹ Sơn - Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang với gói combo 3 ngày 2 đêm hoặc 2 ngày 1 đêm. Ngoài ra có tổ hợp y tế quốc tế Fivimec kết hợp y tế và du lịch chữa bệnh...

Cùng nằm trên "cung đường di sản" quốc lộ 14G với Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang là Khu du lịch Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài.

Trong mùa du lịch hè 2025, đơn vị này ra mắt nhiều sản phẩm như: lễ diễu hành Thần Tài cùng 12 con giáp, show diễn Animal Actor hay gói thể thao pickleball, tennis, bóng đá với hệ thống sân chơi hiện đại, đạt chuẩn để phục vụ du khách... bên cạnh các dịch vụ chủ lực như tắm khoáng nóng hay hạng mục công viên nước trên núi lớn nhất Việt Nam.

Du khách trải nghiệm mùa du lịch hè tại Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài (xã Hòa Vang). Ảnh: XUÂN SƠN

Trong khi đó, vùng đất nơi thượng nguồn sông Cu Đê tại địa bàn xã Hòa Bắc thuộc huyện Hòa Vang (cũ), nay là phường Hải Vân đã phát triển hoạt động du lịch trước, trong và sau thời điểm sáp nhập với sự ra đời của Hợp tác xã Nông nghiệp sinh thái và du lịch cộng đồng Hòa Bắc, Hợp tác xã Nông nghiệp sinh thái và du lịch cộng đồng Tà Lang - Giàn Bí…

Dưới sự quan tâm, hỗ trợ từ chính quyền thành phố và các đơn vị, người dân địa phương nơi đây trở thành những hướng dẫn viên bản địa - đưa du khách trải nghiệm giá trị đặc sắc của văn hóa Cơ tu và vẻ đẹp của núi rừng.

Du khách tìm hiểu nghề dệt thổ cẩm của người Cơ tu tại Trung tâm Văn hóa du lịch cộng đồng Tà Lang - Giàn Bí (phường Hải Vân). Ảnh: XUÂN SƠN

Ra đời từ tháng 3/2025, Hợp tác xã Du lịch cộng đồng Nông nghiệp sinh thái Hòa Châu triển khai các sản phẩm du lịch theo hướng bền vững tại không gian Làng Du lịch văn hóa đặc trưng Phong Nam (phường Hòa Xuân).

Ông Nguyễn Đình Nhàn, quản lý hợp tác xã trên cho hay: “Không gian du lịch tại Phong Nam là tập hợp những giá trị lâu đời, có vị trí thuận lợi khi nằm dọc quốc lộ 1A, phù hợp với những du khách muốn về với ký ức đồng quê qua những chiều bắt ốc, hái rau, thả diều…”.

Sau khi Quảng Nam - Đà Nẵng sáp nhập, ông Nhàn kỳ vọng đây là cơ hội để những sản phẩm du lịch tại vùng đất cổ Phong Nam được biết đến nhiều hơn trên bản đồ du lịch.

Du khách nhí trải nghiệm làm nông dân trên cánh đồng làng cổ Phong Nam (phường Hòa Xuân). Ảnh: XUÂN SƠN

“ Quảng Nam và Đà Nẵng sáp nhập không chỉ là sự kiện hành chính quan trọng mà còn là một bước ngoặt chiến lược để thúc đẩy phát triển du lịch liên vùng, hình thành chuỗi giá trị mới, tạo lợi thế cạnh tranh mang tính đột phá.

Bà Võ Ngọc Anh, Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn FVG Travel

Vượt qua áp lực cạnh tranh

Theo bà Lê Thị Bích Hương, Giám đốc Truyền thông & Marketing Khu du lịch Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài, việc Đà Nẵng và Quảng Nam “về chung một nhà” mở ra nhiều cơ hội để phát triển du lịch bền vững cho thành phố Đà Nẵng (mới) và là dịp để các đơn vị du lịch đẩy mạnh phát triển hạ tầng, ra mắt nhiều sản phẩm du lịch mới.

Tuy nhiên, bên cạnh cơ hội phát triển du lịch là những thách thức, trong đó có sự cạnh tranh.

Ông Lê Tấn Thanh Tùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Du lịch, Vận chuyển và Sự viện VITRACO nhìn nhận: "Sau thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính, không chỉ Quảng Nam - Đà Nẵng mà những tỉnh, thành phố khác trên cả nước cũng hưởng lợi với nguồn tài nguyên du lịch được kết hợp từ những địa phương trước sáp nhập. Từ đó tạo sự cạnh tranh không thể tránh khỏi trong lĩnh vực du lịch".

Đà Nẵng có không gian và tài nguyên du lịch rất lớn sau sáp nhập. Ảnh: XUÂN SƠN

Từ phân tích trên, ông Tùng cho rằng du lịch xứ Quảng trong giai đoạn mới cần nỗ lực hình thành những sản phẩm du lịch mới dựa trên tiềm năng sẵn có. Chẳng hạn nên đưa những “phần mềm” văn hóa của Quảng Nam trước đây như ca múa nhạc Chăm ở Thánh địa Mỹ Sơn hay hô hát Bài chòi ở Hội An vào khai thác ở các bảo tàng tại Đà Nẵng, bổ sung cho hoạt động du lịch hằng đêm.

“Bên cạnh đó, Đà Nẵng nên nghiên cứu đẩy mạnh loại hình du lịch chăm sóc sức khoẻ, sâu hơn là du lịch y tế - hướng đi đã được ngành du lịch Huế triển khai hiệu quả. Đà Nẵng trước đây có cơ sở y tế tốt, có công nghệ, có nguồn khách nhưng lại chưa có không gian và con người phục vụ - đây là điều mà Quảng Nam trước đây đã có”, ông Tùng nhấn mạnh.