Kinh tế Tổng Công ty Phát điện 2 làm việc với Công ty Thủy điện Sông Bung

(ĐNO) - Đoàn công tác của Tổng Công ty Phát điện 2 do ông Nguyễn Hữu Thịnh - thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc tổng công ty làm trưởng đoàn vừa có buổi làm việc với Công ty Thủy điện Sông Bung (xã La Êê, Nam Giang và Bến Giằng, thành phố Đà Nẵng) về tình hình sản xuất - kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2025.

Đoàn công tác của Tổng Công ty Phát điện 2 cùng cùng lãnh đạo Công ty Thủy điện Sông Bung tại Phòng điều khiển trung tâm Nhà máy Thủy điện Sông Bung 2. Ảnh: QUANG VIỆT

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thành Trung - Giám đốc Công ty Thủy điện Sông Bung báo cáo kết quả sản xuất - kinh doanh 6 tháng đầu năm và kế hoạch triển khai 6 tháng cuối năm 2025. Báo cáo nêu rõ kết quả đạt được cũng như những kiến nghị trong công tác sản xuất - kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2025 của đơn vị.

Ông Nguyễn Hữu Thịnh đã ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của tập thể Công ty Thủy điện Sông Bung đã đảm bảo vận hành an toàn, hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ trong điều kiện gặp nhiều khó khăn. Ông Nguyễn Hữu Thịnh nhấn mạnh: “Tập thể Thủy điện Sông Bung đã và đang đã thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, chủ động, đoàn kết nội bộ và điều hành sản xuất linh hoạt đạt nhiều kết quả tốt. Công ty cần tiếp tục phát huy những thế mạnh sẵn có, vận hành an toàn, hiệu quả, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình thủy điện, thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ môi trường”.

Đoàn công tác Tổng Công ty Phát điện 2 cùng lãnh đạo Công ty Thủy điện Sông Bung tại Đập dâng Thủy điện Sông Bung 4. Ảnh: QUANG VIỆT

Đoàn công tác cũng đã tiến hành kiểm tra thực tế tại các hạng mục quan trọng của Nhà máy và Đập Thủy điện Sông Bung 2, Nhà máy Thủy điện Sông Bung 4. Đoàn công tác đã trực tiếp thị sát, lắng nghe báo cáo của các tổ vận hành và nêu ra những giải pháp cụ thể nhằm nâng cao độ tin cậy của hệ thống thiết bị, an toàn đập và hồ chứa trong mùa mưa lũ năm 2025 sắp tới.