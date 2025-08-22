Kinh tế Tổng điều tra kinh tế trên phạm vi toàn quốc từ ngày 5/1/2026 Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2837/QĐ-BTC về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2026 trên phạm vi toàn quốc.



Mục đích của Tổng điều tra kinh tế năm 2026 trên phạm vi cả nước là thu thập thông tin về các đơn vị sản xuất kinh doanh nhằm phục vụ việc đánh giá thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; làm cơ sở đánh giá tình hình, xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước.

Kết quả sơ bộ tổng điều tra dự kiến được công bố vào tháng 1/2027 và kết quả chính thức được công bố vào quý 3/2027.

Cuộc tổng điều tra tập trung thu thập 5 nhóm thông tin chính sau: thông tin định danh, ngành hoạt động sản xuất kinh doanh, loại hình kinh tế; lao động, tài sản, nguồn vốn của đơn vị điều tra; sản phẩm, doanh thu, chi phí sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ hiện đại, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo; ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất kinh doanh; kinh tế số, thương mại điện tử; các thông tin chuyên đề chuyên sâu.

Thời gian thu thập thông tin trong 2 giai đoạn: giai đoạn 1 (từ ngày 5/1/2026 đến hết ngày 31/3/2026) thu thập thông tin các đơn vị điều tra là cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản; tổ hợp tác; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

Giai đoạn 2 (từ ngày 1/4/2026 đến hết ngày 31/8/2026) thu thập thông tin đối với doanh nghiệp; đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; hội, hiệp hội; cơ sở sản xuất kinh doanh trực thuộc cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam.