Chính trị Điều chỉnh chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 ĐNO - Sáng 12/8, tại kỳ họp thứ 2 (kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố Đà Nẵng khóa X, quyết định điều chỉnh chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2025.

Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết giải trình về điều chỉnh chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 tại kỳ họp. Ảnh: TRỌNG HUY

Báo cáo tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh cho biết, kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm 2025 của thành phố Đà Nẵng là tích cực rà soát, tập trung hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, các chủ trương của Trung ương về phát triển thành phố; Kết luận số 123-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Đề án bổ sung phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên, phấn đấu phát triển kinh tế - xã hội và kịch bản tăng trưởng năm 2025 ở mức hai con số (10% trở lên).

Đại biểu Bhling Mia, Bí thư Đảng ủy xã Tây Giang thảo luận tại kỳ họp. Ảnh: TRỌNG HUY

Đến nay, UBND thành phố đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu kinh tế - xã hội đến năm 2030 phục vụ xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố, bao gồm 28 chỉ tiêu chủ yếu theo hướng dẫn của Cục Thống kê và lựa chọn 15 chỉ tiêu đưa vào phần diễn đạt.

Sau khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, các ngành chủ động hơn trong công tác tổng hợp và dự báo, đặc biệt là các chỉ tiêu về xã hội, môi trường. Do đó, để thống nhất với hệ thống chỉ tiêu giai đoạn 2025 - 2030, UBND thành phố đề xuất điều chỉnh chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2025 thành phố Đà Nẵng.

Các đại biểu bấm nút biểu quyết thông qua các nghị quyết. Ảnh: TRỌNG HUY

Theo đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP, giá so sánh 2010) năm 2025 đạt từ 10%/năm trở lên. Giá trị gia tăng khu vực dịch vụ ước tăng 10-10,5%; công nghiệp - xây dựng ước tăng 13-13,5%; nông, lâm – thủy sản ước tăng 3-3,5%; tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GRDP đạt khoảng 12%. GRDP bình quân đầu người đạt trên 4.200 USD.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước tăng 14-15%. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt trên 50.000 tỷ đồng. Vốn đầu tư phát triển trên địa bàn theo giá hiện hành ước tăng 14-15%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo ước đạt 73%, trong đó tỷ lệ lực lượng lao động qua đào tạo (có bằng cấp chứng chỉ) đạt 39,8%; tỷ lệ thất nghiệp của lực lượng lao động trong độ tuổi dưới 3%.

Số giường bệnh trên 1 vạn dân đạt 67,9 giường bệnh. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều (theo chuẩn nghèo đa chiều mới của quốc gia giai đoạn 2022 - 2025) ước còn 2,6%, trong đó khu vực thành thị ước còn 0,64%, khu vực nông thôn ước còn 4,71%.

Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia ước đạt 41%. Tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội ước đạt 41,5%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế so với dân số ước đạt 93,5%.

Tỷ lệ sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh của dân cư thành thị (tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung) ước đạt 95,6%; tỷ lệ sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh của dân cư nông thôn (tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn) ước đạt 60%.

Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn ước đạt 99,5%; tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường 89%. Gọi công dân nhập ngũ đạt 100%.

Tại kỳ họp này, sau khi phân tích, thảo luận, các đại biểu đã biểu quyết thống nhất thông qua nghị quyết điều chỉnh chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 theo đề nghị của UBND thành phố.