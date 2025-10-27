Kinh tế Tổng dư nợ ủy thác của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Thăng Bình đạt hơn 1.015 tỷ đồng ĐNO - Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Thăng Bình vừa tổ chức hội nghị sơ kết 3 tháng hoạt động ủy thác với các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn các xã: Thăng Bình, Thăng An, Thăng Điền, Thăng Trường, Thăng Phú và Đồng Dương sau khi thực hiện chính quyền 2 cấp.

Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Thăng Bình Trần Quốc Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: QUANG VIỆT

Ông Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Thăng Bình cho biết, tổng dư nợ tín dụng chính sách ủy thác qua các hội nông dân, phụ nữ, cựu chiến binh và đoàn thanh niên trên địa bàn các xã đến ngày 30/9 là hơn 1.015 tỷ đồng, gồm 373 tổ tiết kiệm và vay vốn với 16.345 hộ vay (tăng gần 11,6 tỷ đồng so với thời điểm ngày 30/6/2025).

Đến nay, dư nợ tín dụng chính sách của phòng giao dịch ủy thác qua các hội, đoàn thể chiếm 99,6% tổng dư nợ. Nợ quá hạn đến ngày 30/9 là 646 triệu đồng (tăng 30 triệu đồng so với thời điểm 30/6/2025, tăng 0,06% so với tổng dư nợ ủy thác). Tổng vốn huy động qua các tổ tiết kiệm và vay vốn đến ngày 30/9 đạt hơn 70,2 tỷ đồng (tăng hơn 3 tỷ đồng so với thời điểm ngày 30/6/2025).

Hoạt động ủy thác tín dụng chính sách của Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Thăng Bình sau 3 tháng thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp đạt nhiều kết quả quả khả quan. Dư nợ tăng trưởng hơn 11 tỷ đồng so với thời điểm ngày 30/6/2025; tạo điều kiện cho 745 khách hàng vay vốn để đầu tư sản xuất kinh doanh, xây dựng mô hình kinh tế, đầu tư cho nước sạch, vệ sinh môi trường….

Tỷ lệ thu lãi, huy động tiền gửi tiết kiệm đạt kế hoạch đề ra. Chất lượng tín dụng được duy trì đảm bảo. Đặc biệt, ngân hàng chính sách và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp tốt, đảm bảo hoạt động tín dụng chính sách thông suốt, liền mạch, không bị gián đoạn, không ảnh hưởng đến phục vụ nhân dân.