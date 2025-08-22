Tài chính - Thị trường Vận hành ổn định hoạt động tín dụng chính sách Sau sáp nhập đơn vị hành chính, hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn thành phố vận hành ổn định, linh hoạt, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Hoạt động tín dụng chính sách vận hành ổn định thời gian qua. Ảnh: QUANG VIỆT

Củng cố hoạt động tín dụng chính sách

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức đi vào vận hành, các điểm giao dịch tín dụng chính sách trên địa bàn thành phố Đà Nẵng duy trì ổn định.

Ông Nguyễn Hậu, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Phú Ninh cho biết, đơn vị đang quản lý hoạt động cho vay ưu đãi ở các địa bàn xã Chiên Đàn, Phú Ninh, Tây Hồ. Phòng giao dịch đã phối hợp với chính quyền các xã mới đề xuất chấp thuận cho đơn vị được tiếp tục sử dụng cơ sở vật chất tại các điểm giao dịch cũ.

Việc này rất quan trọng bởi để hoạt động tín dụng không bị gián đoạn; hơn nữa tạo điều kiện thuận lợi giúp nhân dân dễ dàng tiếp cận vốn vay lãi suất thấp để đầu tư phát triển kinh tế, ổn định an sinh xã hội.

Sau gần 2 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, tại 10 điểm giao dịch ở 3 xã, hoạt động giải ngân, thu nợ, thu lãi, nhận gửi tiết kiệm của tổ viên vay vốn diễn ra thông suốt.

“Chúng tôi nhất quyết duy trì hoạt động tín dụng chính sách được trôi chảy. Rất vui khi nhận thấy nhiều hộ dân phấn khởi vay vốn làm ăn, đầu tư công trình vệ sinh, nước sạch, vay vốn cho con ăn học”, ông Hậu nói.

Hiện nay, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Nam Trà My quản lý hoạt động tín dụng chính sách của 5 xã gồm: Nam Trà My, Trà Tập, Trà Linh, Trà Vân và Trà Leng với 10 điểm giao dịch bố trí ở các xã.

Người dân tiếp cận vốn vay ưu đãi để đầu tư phát triển kinh tế. Ảnh: QUANG VIỆT

Ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Nam Trà My, cho hay trước thách thức về địa bàn mở rộng, đơn vị đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm ổn định tổ chức, sắp xếp bộ máy nhân sự hợp lý, đảm bảo hoạt động tín dụng ưu đãi được thông suốt, liên tục.

Việc duy trì 10 điểm giao dịch tại 5 xã mới tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi vay vốn chính sách, giảm chi phí, thời gian đi lại. Nhìn chung, gần 2 tháng nay, người dân tiếp cận dễ dàng nguồn vốn chính sách.

Phòng giao dịch kịp thời truyền tải mọi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về cho vay ưu đãi đến nhân dân cũng như thông tin địa điểm, thời gian giao dịch. Các buổi giao dịch tín dụng chính sách thời gian qua diễn ra an toàn, hiệu quả.

Theo bà Nguyễn Thị Trang, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Quảng Nam, để đảm bảo hoạt động cho vay ưu đãi diễn ra thông suốt ở các phường Tam Kỳ, Bàn Thạch, Quảng Phú, Hương Trà và xã Tam Xuân, đơn vị đã phân công cán bộ phụ trách theo từng phường, khối phố, thôn, tổ dân cư gắn với điểm giao dịch phường, xã.

Cách làm này đã tạo điều kiện thuận lợi trong tiếp nhận, xử lý hồ sơ, giải ngân vốn vay, giám sát sử dụng tín dụng chính sách tại cơ sở.

Ở mỗi phiên giao dịch, cán bộ tín dụng phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và hội nông dân, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh, đoàn thanh niên nhận ủy thác tuyên truyền, hướng dẫn người dân hoàn thiện thủ tục vay vốn, giải ngân vốn vay.

Khơi thông dòng chảy tín dụng chính sách

Tổng dư nợ tín dụng chính sách của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Phú Ninh đến ngày 31/7 đạt hơn 404,7 tỷ đồng (tăng hơn 23,1 tỷ đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng là 6,07%) với 7.248 khách hàng còn dư nợ.

Mô hình chăn nuôi bò từ tín dụng chính sách của hộ ông Huỳnh Văn Mười. Ảnh: QUANG VIỆT

Đơn vị đang triển khai 12 chương trình cho vay lãi suất thấp với chất lượng tín dụng chính sách được giữ vững. Phòng giao dịch đã thực hiện kiểm soát tốt nợ đến hạn, thực hiện tốt các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn, chất lượng hoạt động ủy thác, chất lượng hoạt động của điểm giao dịch.

Nguồn vốn tín dụng chính sách của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Phú Ninh thời gian qua là công cụ quan trọng giúp người dân cải thiện sinh kế, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Như hộ gia đình ông Huỳnh Văn Mười (thôn Xuân Điền, xã Tây Hồ) đã vay 100 triệu đồng của phòng giao dịch để đầu tư nuôi bò. Ngoài đàn bò 10 con hiện nay, ông Mười đã bán 4 con bò thịt thu được 80 triệu đồng.

“Ngoài vay vốn để làm ăn, tôi còn vay vốn để đầu tư nước sạch, công trình vệ sinh và vay vốn cho con học hành. Tín dụng chính sách đã trợ lực thiết yếu cho nhân dân”, ông Mười nói.

Tổng dư nợ của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Quảng Nam đến ngày 31/7 đạt gần 644,5 tỷ đồng.

Trong 7 tháng đầu năm, đơn vị đã tạo điều kiện cho 1.718 hộ cận nghèo, chính sách được vay vốn. Trong đó, hỗ trợ 1.290 người lao động được vay vốn tạo việc làm; 344 hộ vay vốn để xây dựng, cải tạo, sửa chữa công trình nước sạch, vệ sinh môi trường; 13 khách hàng vay vốn để đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; 9 hộ vay để xây dựng, sửa chữa nhà ở.

Chất lượng tín dụng đảm bảo, nợ quá hạn chỉ chiếm tỷ lệ 0,08% tổng dư nợ.

Ông Nguyễn Văn Hiền thông tin thêm, tổng doanh số cho vay của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Nam Trà My từ đầu năm đến nay đạt 49,6 tỷ đồng với 916 lượt khách hàng được vay vốn. Tổng dư nợ cho vay đạt 259,5 tỷ đồng (tăng 8,6 tỷ đồng so với đầu năm) với 4.938 hộ vay còn dư nợ.

Chất lượng tín dụng chính sách được củng cố. Tổng nợ quá hạn và nợ khoanh chỉ chiếm tỷ lệ 0,57% tổng dư nợ.

“Hoạt động tín dụng chính sách của phòng giao dịch thời gian qua đã giúp đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo và xây dựng gia đình hạnh phúc, ấm no”, ông Hiền nhấn mạnh.