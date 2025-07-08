Thế giới Tổng thống Mỹ tuyên bố sẽ áp thuế 100% với chip bán dẫn ĐNO - Theo AP, phát biểu tại cuộc gặp với CEO Apple Tim Cook ngày 6/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ áp thuế khoảng 100% đối với chip và chất bán dẫn nhập khẩu, ngoại trừ sản xuất tại Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và CEO Apple Tim Cook. Ảnh: KEPR

Thông báo trên được đưa ra sau hơn 3 tháng Tổng thống Donald Trump tạm miễn thuế nhập khẩu cho hầu hết thiết bị điện tử.

Trong đại dịch COVID-19, tình trạng thiếu hụt chip khiến giá ô tô và lạm phát tăng.

Các nhà đầu tư dường như xem việc miễn thuế tiềm năng là tín hiệu tích cực cho Apple và các công ty công nghệ lớn khác - vốn cam kết tài chính rất lớn để sản xuất thêm chip và linh kiện khác tại Mỹ.

Quả vậy, các gã khổng lồ công nghệ cùng cam kết đầu tư khoảng 1.500 tỷ USD vào Mỹ kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng vào tháng 1/2025. Con số này bao gồm lời hứa 600 tỷ USD từ Apple sau khi nhà sản xuất iPhone tăng cường bằng cách bổ sung thêm 100 tỷ USD vào cam kết trước đó (tháng 2/2025).

AP cho rằng, câu hỏi đặt ra bây giờ là liệu thỏa thuận được dàn xếp giữa CEO Apple Cook và Tổng thống Donald Trump có đủ để bảo vệ hàng triệu chiếc iPhone sản xuất tại Trung Quốc, Ấn Độ khỏi mức thuế Mỹ áp đặt và giảm áp lực buộc công ty phải tăng giá các mẫu máy mới dự kiến ra mắt vào tháng tới hay không.

Phố Wall dường như chắc chắn nghĩ vậy. Sau khi giá cổ phiếu của Apple tăng 5% trong phiên giao dịch thường kỳ vào ngày 6/8 vừa qua, cổ phiếu này tăng thêm 3% trong phiên giao dịch mở rộng. Tương tự, giá cổ phiếu của công ty tiên phong trong lĩnh vực chip Intel vốn giảm trong thời kỳ khó khăn cũng tăng.

Chip bán dẫn. Ảnh: AFP

Kể từ khi tiếp quản vị trí từ người tiền nhiệm Joe Biden, Tổng thống Donald Trump triển khai thuế quan để khuyến khích sản xuất trong nước nhiều hơn.

Về cơ bản, ông Trump đang đặt cược rằng mối đe dọa về chi phí chip tăng mạnh sẽ buộc hầu hết công ty phải mở nhà máy trong nước, bất chấp rủi ro thuế quan có thể làm giảm lợi nhuận doanh nghiệp và đẩy giá điện thoại di động, ti vi, tủ lạnh lên cao.

Trước đó, năm 2022, chính quyền Mỹ dưới thời ông Biden ký ban hành một dự luật để cung cấp hơn 50 tỷ USD hỗ trợ các nhà máy chip mới, tài trợ cho nghiên cứu, đào tạo công nhân ngành công nghiệp chip và chất bán dẫn.

Nhu cầu chip bán dẫn tăng trên toàn thế giới với doanh số tăng 19,6% trong năm kết thúc vào tháng 6/2025, theo Tổ chức Thống kê thương mại bán dẫn thế giới.