Xã hội Trà Leng nỗ lực thông tuyến, bảo đảm an toàn cho người dân sau mưa lũ ĐNO - Trưa ngày 29/10, ông Châu Minh Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Trà Leng cho biết, sau 2 ngày (27 - 28/10) huy động lực lượng, chính quyền và người dân địa phương đã thông tuyến giao thông chính vào trung tâm xã Trà Leng (cũ).

Từ nhiều ngày qua, chính quyền xã Trà Leng tập trung khơi thông tuyến đường giao thông, phá thế cô lập. Ảnh: VÂN HỒ

Theo ông Nghĩa, đến cuối giờ chiều ngày 28/10, tuyến đường huyết mạch về trung tâm xã Trà Leng (cũ) được khơi thông sau khi các lực lượng san gạt hơn 70 điểm sạt lở lớn nhỏ, giúp phá thế cô lập hoàn toàn.

"Hiện điện lưới quốc gia đã được khôi phục, đảm bảo phục vụ sinh hoạt cho người dân, toàn bộ người dân trên địa bàn xã đều an toàn. Không có chuyện sạt lở gây sập một ngôi làng như thông tin trên mạng xã hội đưa lên trước đó", ông Nghĩa cho hay.

Lãnh đạo xã trực tiếp khảo sát các điểm sạt lở để có phương án khắc phục. Ảnh: VÂN HỒ

Tuy nhiên, do mưa vẫn tiếp tục xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Trà Leng kích hoạt phương án ứng phó, trong đó ưu tiên sơ tán nhân dân khỏi các khu vực có nguy cơ sạt lở, chủ động xử lý tình huống phát sinh.

Theo đó, trong ngày 29/10, chính quyền địa phương thành lập hai tổ công tác do lãnh đạo xã trực tiếp chỉ huy, cùng các thành viên tiếp tục vào Trà Leng (cũ) và làng Ông Súp (thôn 2) để tiếp cận các làng còn chia cắt. Đồng thời tiếp tế lương thực, hỗ trợ sơ tán và khắc phục hậu quả thiên tai.

Bằng nỗ lực và quyết tâm cao của chính quyền địa phương, đến cuối giờ chiều 28/10, tuyến đường huyết mạch đi xã Trà Leng (cũ) đã thông tuyến. Ảnh: VÂN HỒ

Cán bộ xã Trà Leng dùng xe máy nỗ lực trung chuyển tiếp tế lương thực, thực phẩm đến người dân tại các điểm sơ tán. Ảnh: VÂN HỒ

Lãnh đạo xã động viên, thăm hỏi và chia sẻ với cuộc sống người dân tại điểm sơ tán xã Trà Dơn (cũ). Ảnh: VÂN HỒ

Hiện nay, tất cả người dân xã Trà Leng đều an toàn, yên tâm sơ tán tại các điểm trú ẩn kiên cố. Ảnh: VÂN HỒ

[VIDEO] - Xã Trà Leng dùng phương tiện máy móc nỗ lực thông tuyến, phá thế cô lập: