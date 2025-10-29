Trà Leng nỗ lực thông tuyến, bảo đảm an toàn cho người dân sau mưa lũ
ĐNO - Trưa ngày 29/10, ông Châu Minh Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Trà Leng cho biết, sau 2 ngày (27 - 28/10) huy động lực lượng, chính quyền và người dân địa phương đã thông tuyến giao thông chính vào trung tâm xã Trà Leng (cũ).
Theo ông Nghĩa, đến cuối giờ chiều ngày 28/10, tuyến đường huyết mạch về trung tâm xã Trà Leng (cũ) được khơi thông sau khi các lực lượng san gạt hơn 70 điểm sạt lở lớn nhỏ, giúp phá thế cô lập hoàn toàn.
"Hiện điện lưới quốc gia đã được khôi phục, đảm bảo phục vụ sinh hoạt cho người dân, toàn bộ người dân trên địa bàn xã đều an toàn. Không có chuyện sạt lở gây sập một ngôi làng như thông tin trên mạng xã hội đưa lên trước đó", ông Nghĩa cho hay.
Tuy nhiên, do mưa vẫn tiếp tục xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Trà Leng kích hoạt phương án ứng phó, trong đó ưu tiên sơ tán nhân dân khỏi các khu vực có nguy cơ sạt lở, chủ động xử lý tình huống phát sinh.
Theo đó, trong ngày 29/10, chính quyền địa phương thành lập hai tổ công tác do lãnh đạo xã trực tiếp chỉ huy, cùng các thành viên tiếp tục vào Trà Leng (cũ) và làng Ông Súp (thôn 2) để tiếp cận các làng còn chia cắt. Đồng thời tiếp tế lương thực, hỗ trợ sơ tán và khắc phục hậu quả thiên tai.
[VIDEO] - Xã Trà Leng dùng phương tiện máy móc nỗ lực thông tuyến, phá thế cô lập: