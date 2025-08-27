Thông tin doanh nghiệp Trải nghiệm nghỉ dưỡng riêng tư tại những khách sạn có bãi biển riêng ở Mũi Né cùng Traveloka Mũi Né (Bình Thuận cũ), nay thuộc tỉnh Lâm Đồng từ lâu đã trở thành điểm đến quen thuộc với du khách trong và ngoài nước. Với bãi cát dài bất tận, làn nước xanh biếc và khí hậu nắng ấm quanh năm. Không chỉ có cảnh quan đẹp, Mũi Né còn sở hữu nhiều khách sạn và khu nghỉ dưỡng có bãi biển riêng - lựa chọn hoàn hảo cho những ai muốn tìm sự yên tĩnh và tận hưởng trọn vẹn một kỳ nghỉ riêng tư.

Trong không gian biển xanh, gió mát và cát trắng, việc nghỉ dưỡng tại các resort có bãi biển riêng mang đến trải nghiệm khác biệt.

Đó không chỉ là sự thoải mái khi tránh xa đám đông, mà còn là cơ hội để lắng nghe tiếng sóng, ngắm bình minh và hoàng hôn trong không gian gần gũi thiên nhiên nhất.

Dưới đây là những gợi ý điểm khách sạn Mũi Né có bãi biển riêng được yêu thích nhất Traveloka.

Asteria Mui Ne Resort

Asteria Mui Ne Resort gây ấn tượng ngay từ lối kiến trúc hiện đại kết hợp khéo léo với cảnh quan thiên nhiên. Những căn phòng hướng biển đón ánh nắng tràn ngập, cùng bãi biển riêng rộng thoáng, sạch sẽ, tạo nên cảm giác tĩnh lặng và thư thái.

Khách sạn có bãi biển riêng rộng rãi.

Buổi sáng, du khách có thể đi dạo trên bờ cát mềm mịn, chiêm ngưỡng khoảnh khắc mặt trời dần nhô lên từ biển. Buổi chiều, hồ bơi ngoài trời sát biển là nơi lý tưởng để ngâm mình và tận hưởng gió mát.

Với lợi thế nằm gần trung tâm Mũi Né, resort này vừa thuận tiện cho việc di chuyển, vừa giữ được không gian yên bình cho kỳ nghỉ.

Pandanus Resort

Tọa lạc ngay cạnh khu vực đồi cát nổi tiếng, Pandanus Resort là điểm đến được nhiều du khách đánh giá cao nhờ sự kết hợp giữa thiên nhiên và dịch vụ nghỉ dưỡng chuyên nghiệp.

Bãi biển riêng rộng rãi, yên tĩnh, thích hợp cho các hoạt động ngoài trời như bóng chuyền bãi biển, chèo thuyền kayak hay đơn giản là tắm biển.

Không gian nơi đây được phủ xanh bởi hàng dừa, vườn hoa và những lối đi rợp bóng cây, mang lại cảm giác gần gũi với thiên nhiên.

Resort cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa - nghệ thuật, giới thiệu ẩm thực địa phương, giúp du khách vừa nghỉ ngơi vừa khám phá bản sắc vùng biển Phan Thiết.

Khách sạn gây ấn tượng với những hàng dừa xanh.

Aroma Beach Resort & Spa

Nếu muốn tìm một nơi nghỉ dưỡng mang đậm hơi thở thiên nhiên, Aroma Beach Resort & Spa là gợi ý đáng cân nhắc. Các căn bungalow thiết kế mở, ẩn mình trong vườn xanh và hướng thẳng ra biển, mang lại cảm giác hòa quyện giữa con người và thiên nhiên.

Điểm nổi bật của Aroma chính là không gian spa nằm sát biển, nơi du khách có thể thư giãn trong tiếng sóng rì rào và hương gió mặn mòi. Ẩm thực tại đây cũng phong phú với nhiều món ăn đặc sản biển tươi ngon.

Với bãi biển riêng yên tĩnh, Aroma trở thành nơi lý tưởng để “sạc lại năng lượng” sau những ngày làm việc căng thẳng.

Phu Hai Beach Resort & Spa Phan Thiet

Phu Hai Beach Resort & Spa mang đến một không gian khác biệt, khi kết hợp khéo léo giữa phong cách kiến trúc hiện đại và truyền thống. Những ngôi nhà gỗ, mái ngói đỏ cùng lối đi lát đá tạo nên cảm giác ấm cúng, gần gũi.

Bãi biển riêng của resort trải dài, sạch sẽ, có độ dốc thoải, rất thích hợp cho gia đình có trẻ nhỏ. Buổi tối, nhiều du khách chọn đi dạo dọc bãi biển, lắng nghe tiếng sóng vỗ và tận hưởng không khí trong lành.

Ngoài ra, khu vực nhà hàng, quán bar hướng biển cũng là điểm nhấn, nơi có thể thưởng thức bữa ăn trong ánh hoàng hôn rực rỡ.

Resort gây ấn tượng với phong cách kiến trúc hiện đại và truyền thống.

Sea Links Beach Hotel

Sea Links Beach Hotel nổi bật với vị trí đồi cao, cho phép du khách chiêm ngưỡng toàn cảnh biển Phan Thiết từ trên cao. Khách sạn không chỉ có bãi biển riêng mà còn nổi tiếng với sân golf tiêu chuẩn quốc tế, hồ bơi rộng và nhiều tiện ích cao cấp.

Đến với Sea Links, du khách sẽ có cơ hội trải nghiệm kỳ nghỉ phong phú: từ thư giãn trên bãi biển, tham gia các môn thể thao dưới nước, đến chơi golf hay tận hưởng ẩm thực đa dạng. Đây là nơi phù hợp cho cả kỳ nghỉ gia đình lẫn những chuyến công tác kết hợp nghỉ dưỡng.

Lựa chọn lưu trú tại những khách sạn có bãi biển riêng ở Mũi Né sẽ giúp kỳ nghỉ thêm phần trọn vẹn.

Không gian yên tĩnh, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp cùng chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp chắc chắn sẽ để lại nhiều ấn tượng sâu sắc cho du khách khi đến với vùng biển đầy nắng và gió của Lâm Đồng.