Kinh tế Trải nghiệm tài sản số an toàn và minh bạch ĐNO - Trong 2 ngày 29 và 30/10, Công ty CP AlphaTrue và Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng (thuộc Sở Khoa học và Công nghệ) tổ chức hội thảo “Fintech sandbox - Trải nghiệm Basal Pay, hiểu đúng tài sản số”.

Hoạt động trải nghiệm mô hình chuyển đổi tài sản mã hóa sang tiền pháp định tại gian hàng mô phỏng của Basal Pay. Ảnh: MINH LÊ

Hội thảo nhằm cung cấp các thông tin về xu hướng tài sản mã hóa, chính sách quản lý tài sản mã hóa, cơ hội nghề nghiệp trong ngành công nghệ tài chính fintech, công nghệ chuỗi khối blockchain.

Theo thông tin tại hội thảo, ngày 26/8/2025, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành quyết định phê duyệt thử nghiệm có kiểm soát, có thời hạn đối với phần mềm Basal Pay của Công ty CP Alphatrue Solutions.

Đây là lần đầu tiên một giải pháp liên quan tài sản mã hóa được thử nghiệm công khai, dưới sự kiểm soát của cơ quan nhà nước tại Việt Nam.

Basal Pay được phát triển 100% bởi kỹ sư Việt Nam, cho phép người dùng chuyển đổi tài sản mã hóa sang đồng Việt Nam qua mã QR nhanh chóng, minh bạch.

Ứng dụng tuân thủ đầy đủ các quy định KYC/AML/CFT chuẩn quốc tế, hướng tới trở thành nền tảng thanh toán xuyên biên giới "Make in Vietnam".

Dự án trải qua 5 giai đoạn và được phép thử nghiệm trong 36 tháng từ khi quyết định ban hành, tại 2 địa điểm gồm: Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng và Khu công nghệ thông tin tập trung - Công viên phần mềm số 1 và 2.

Thời gian tới, chuỗi hoạt động của Basal Pay tại Đà Nẵng sẽ tiếp tục mở rộng, hướng tới tích hợp thêm mô hình mô phỏng thực tế và chương trình đào tạo nhân lực fintech-blockchain chất lượng cao.