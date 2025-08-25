Thứ Hai, 25/8/2025
Khoa học - Công nghệ

Trang bị kỹ năng quản trị quyền sở hữu trí tuệ trong các trường đại học tại Đà Nẵng

ĐẮC MẠNH 25/08/2025

ĐNO - Sáng 25/8, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức chức lớp tập huấn “Quản trị quyền sở hữu trí tuệ trong các trường đại học” nhằm nâng cao năng lực quản trị sở hữu trí tuệ trong nhà trường, bảo vệ thành quả nghiên cứu, hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

GIANG VIEN SHTT
ThS. Nguyễn Thị Thúy, Phụ trách Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Đà Nẵng trao đổi chuyên đề về quyền sở hữu trí tuệ trong các trường đại học. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Dự lớp tập huấn có TS. Lê Thị Thanh Tâm, Phó Tổng thư ký Hội sáng chế Việt Nam, Trọng tài viên Trung tâm trọng tài Thương mại quốc tế Thái Bình Dương; ThS. Nguyễn Thị Thúy, Phụ trách Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Đà Nẵng cùng 50 đại biểu là giảng viên các trường đại học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

DAI BIEU SHTT
Các đại biểu tham dự lớp tập huấn về sở hữu trí tuệ tại Đà Nẵng. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Đại biểu dự lớp tập huấn được truyền đạt và thảo luận các nội dung: quyền sở hữu trí tuệ trong các trường đại học, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ trong trường đại học, nhận diện và quản trị tài sản trí tuệ trong các trường đại học và được chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn từ các chuyên gia và đại diện trường đại học điển hình... về quyền sở hữu trí tuệ.

Lớp tập huấn nhằm giúp các đại biểu cập nhật những kiến thức, kỹ năng cơ bản trong việc nhận diện, đăng ký, bảo hộ và quản lý hiệu quả tài sản trí tuệ, nhất là trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp và quyền tác giả.

Qua đó, tăng cường năng lực quản trị sở hữu trí tuệ trong nhà trường, góp phần đưa sản phẩm nghiên cứu từ giảng đường đến gần hơn với thị trường và cộng đồng.

