Khoa học - Công nghệ Trao 50 giải sáng tạo kỹ thuật và sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng ĐNO - Sáng 28/8, tại Trường Đại học Quảng Nam diễn ra lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Quảng Nam lần thứ 11, năm 2024 – 2025 và Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng Quảng Nam lần thứ 18, năm 2025.

Trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: K.NGÂN



Năm 2025, có 260 mô hình, sản phẩm sáng tạo đăng ký tham gia Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng Quảng Nam lần thứ 18.

Theo đánh giá của ban tổ chức, đa số các mô hình, sản phẩm sử dụng các vật liệu tái chế, thân thiện với môi trường, có tính sáng tạo cao, có thể áp dụng rộng rãi trong dạy và học. Các sản phẩm thuộc lĩnh vực phần mềm Tin học cũng được đầu tư về kỹ thuật, có tính ứng dụng cao.

Qua chấm chọn, ban tổ chức đã trao giải cho 37 mô hình, sản phẩm gồm: 2 giải nhất, 5 giải nhì, 10 giải ba và 20 giải khuyến khích. Đồng thời đề xuất 17 sản phẩm tham gia Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 21, năm 2025.

Hai tác giả đoạt giải nhất Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng. Ảnh: Q.THÀNH

Ở Cuộc thi sáng tạo kỹ thuật Quảng Nam lần thứ 11, ban tổ chức nhận được 39 đề tài, giải pháp kỹ thuật dự thi trên 5 lĩnh vực: giáo dục; vật liệu, hóa chất, năng lượng; cơ khí tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải; nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên môi trường và công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông.

Ban tổ chức đã trao 13 giải gồm 1 giải nhì, 2 giải ba và 10 giải khuyến khích Hội thi sáng tạo kỹ thuật cho các tác giả, nhóm tác giả. Những mô hình, giải pháp đoạt giải sẽ tham dự Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 18 tại Hà Nội.