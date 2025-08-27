Thứ Tư, 27/8/2025
090.505.5367/090.515.8286
Xã hội

Trao giải thưởng sáng tạo kỹ thuật Quảng Nam năm 2024-2025

KHÔI NGUYÊN 27/08/2025 09:57

ĐNO - Ngày 25/8, Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Nam lần thứ 11 ban hành quyết định trao giải thưởng cho các đề tài đạt giải năm 2024-2025.

Ban tổ chức quyết định tặng 13 giải thưởng theo cơ cấu 1 giải Nhì, 2 giải Ba và 10 giải Khuyến khích cho các đề tài, giải pháp thuộc 5 lĩnh vực, gồm: giáo dục và đào tạo; vật liệu, hóa chất, năng lượng; cơ khí, tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải; nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường và công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông.

Cụ thể, 1 giải Nhì thuộc về giải pháp “Gia công bộ kèm uốn cáp thép TK loại cứng để hỗ trợ làm nhanh dây néo phục vụ công tác sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn và đầu tư xây dựng, rút ngắn thời gian công tác lưới điện” của nhóm tác giả Hoàng Ngọc Chung, Cao Thanh Tuấn (Công ty Điện lực Quảng Nam).

2 giải Ba cũng được thuộc về các tác giả đến từ Công ty Điện lực Quảng Nam, gồm: giải pháp “Ban hành sổ tay vận hành xe cẩu - tải - gầu (xe 3 trong 1) giúp người công nhân lái xe thường xuyên tra cứu, học tập đề vận hành chính xác” và giải pháp “Xây dựng công xác thực tập trung và tích hợp, chia sẻ dữ liệu áp dụng cho Công ty Điện lực Quảng Nam và các đơn vị trực thuộc”.

Trong 10 giải Khuyến khích của hội thi, Công ty Điện lực Quảng Nam đạt 6 giải; 4 giải còn lại thuộc về Trường Cao đẳng Quảng Nam, Trường Đại học Nông lâm (Đại học Huế), Trường Cao Đẳng Điện lực Miền Trung, Trường Đại học Tôn Đức Thắng và Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phú Hiển Lighting.

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Nam được tổ chức 2 năm/lần nhằm phát triển phong trào lao động sáng tạo toàn dân trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, thúc đẩy ứng dụng rộng rãi, có hiệu quả các giải pháp, sáng kiến, kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Bài liên quan
Đọc tiếp
Kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống Kho Kỹ thuật K55

Kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống Kho Kỹ thuật K55

Công ty Điện lực Quảng Nam với mục tiêu đáp ứng nhu cầu điện mùa nắng nóng

Công ty Điện lực Quảng Nam với mục tiêu đáp ứng nhu cầu điện mùa nắng nóng

(0) Bình luận
x
Đọc tiếp
Kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống Kho Kỹ thuật K55

Kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống Kho Kỹ thuật K55

Công ty Điện lực Quảng Nam với mục tiêu đáp ứng nhu cầu điện mùa nắng nóng

Công ty Điện lực Quảng Nam với mục tiêu đáp ứng nhu cầu điện mùa nắng nóng

Xem thêm Xã hội
Nổi bật
Mới nhất
    Xem thêm
    Đọc nhiều
      Xã hội
      Trao giải thưởng sáng tạo kỹ thuật Quảng Nam năm 2024-2025

      Cơ quan chủ quản: Thành ủy Đà Nẵng.
      Tổng Biên tập: ĐOÀN XUÂN HIẾU
      Địa chỉ: 525 Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP. Đà Nẵng;
      Cơ sở 2, số 58 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
      Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

      Giấy phép Xuất bản số: 77/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/3/2024.

      Email tòa soạn:
      hopthubaodanang@gmail.com

      Website: http://baodanang.vn

      Báo giá quảng cáo

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO