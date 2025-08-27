Xã hội Trao giải thưởng sáng tạo kỹ thuật Quảng Nam năm 2024-2025 ĐNO - Ngày 25/8, Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Nam lần thứ 11 ban hành quyết định trao giải thưởng cho các đề tài đạt giải năm 2024-2025.

Ban tổ chức quyết định tặng 13 giải thưởng theo cơ cấu 1 giải Nhì, 2 giải Ba và 10 giải Khuyến khích cho các đề tài, giải pháp thuộc 5 lĩnh vực, gồm: giáo dục và đào tạo; vật liệu, hóa chất, năng lượng; cơ khí, tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải; nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường và công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông.

Cụ thể, 1 giải Nhì thuộc về giải pháp “Gia công bộ kèm uốn cáp thép TK loại cứng để hỗ trợ làm nhanh dây néo phục vụ công tác sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn và đầu tư xây dựng, rút ngắn thời gian công tác lưới điện” của nhóm tác giả Hoàng Ngọc Chung, Cao Thanh Tuấn (Công ty Điện lực Quảng Nam).

2 giải Ba cũng được thuộc về các tác giả đến từ Công ty Điện lực Quảng Nam, gồm: giải pháp “Ban hành sổ tay vận hành xe cẩu - tải - gầu (xe 3 trong 1) giúp người công nhân lái xe thường xuyên tra cứu, học tập đề vận hành chính xác” và giải pháp “Xây dựng công xác thực tập trung và tích hợp, chia sẻ dữ liệu áp dụng cho Công ty Điện lực Quảng Nam và các đơn vị trực thuộc”.

Trong 10 giải Khuyến khích của hội thi, Công ty Điện lực Quảng Nam đạt 6 giải; 4 giải còn lại thuộc về Trường Cao đẳng Quảng Nam, Trường Đại học Nông lâm (Đại học Huế), Trường Cao Đẳng Điện lực Miền Trung, Trường Đại học Tôn Đức Thắng và Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phú Hiển Lighting.

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Nam được tổ chức 2 năm/lần nhằm phát triển phong trào lao động sáng tạo toàn dân trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, thúc đẩy ứng dụng rộng rãi, có hiệu quả các giải pháp, sáng kiến, kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.