Văn hóa - Văn nghệ Trao giải Liên hoan “Những nốt nhạc xanh” thành phố Đà Nẵng lần thứ 14 ĐNO - Tối 20/8, Cung Thiếu nhi Đà Nẵng tổ chức trao giải Liên hoan “Những nốt nhạc xanh” thành phố Đà Nẵng lần thứ 14 và tổng kết hoạt động hè năm 2025.

Đại diện Ban tổ chức trao giải nhất và giải nhì cho các em đoạt giải ở bảng B. Ảnh: ĐOÀN HẠO LƯƠNG



Thực hiện chương trình công tác năm 2025, trong dịp hè này, Cung Thiếu nhi Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động như đào tạo năng khiếu, vui chơi giải trí, bồi dưỡng kỹ năng sống và tham quan dã ngoại, đền ơn đáp nghĩa, giáo dục truyền thống, công tác xã hội.

Phát biểu tại buổi trao giải và tổng kết hoạt động hè, Nhạc sĩ Nguyễn Nhẫn, Giám đốc Cung Thiếu nhi Đà Nẵng cho biết, cung chuẩn cơ sở vật chất, trang thiết bị và đa dạng hóa các lĩnh vực năng khiếu để tổ chức hơn 100 lớp năng khiếu, với 30 bộ môn, thu hút hơn 2.000 lượt em tham gia học tập.

“Để có được thành quả trên là nhờ sự quan tâm, tin tưởng của cha mẹ học viên đã tạo điều kiện cho các em đến học tập, phát triển năng khiếu. Bên cạnh đó là sự nỗ lực hướng dẫn tận tâm của các thầy cô giáo để Cung Thiếu nhi Đà Nẵng thực sự trở thành nơi ươm mầm tài năng tuổi thơ của các em thiếu nhi trên địa bàn thành phố”, Nhạc sĩ Nguyễn Nhẫn nhấn mạnh.

Liên hoan “Những nốt nhạc xanh” năm nay có 113 tiết mục tham gia. Các thí sinh thể hiện các tác phẩm nhạc nước ngoài hoặc Việt Nam được hòa âm, phối khí ở các thể loại như: độc tấu, song tấu, hợp tấu trên các loại nhạc cụ: piano, organ, guitare, violon, đàn tranh, đàn bầu, trống.

Kết thúc liên hoan, Ban tổ chức trao 2 giải nhất, 2 giải nhì, 4 giải ba và 5 giải khuyến khích ở bảng A; trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 6 giải ba và 7 giải khuyến khích ở bảng B.