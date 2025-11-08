Giảm nghèo - An sinh Tri ân mảnh đất nguồn cội Nhiều năm qua, Trường Quân sự Quân khu 5 luôn tổ chức các hoạt động tri ân thiết thực và ý nghĩa tại xã Trà Giáp, nơi nhà trường hình thành bên dòng Nước Rin năm 1961, góp phần vào công cuộc đấu tranh giải phóng đất nước cũng như xây dựng lực lượng trong thời bình.

Hằng năm, trong các dịp lễ, Tết, Trường Quân sự Quân khu V đều tổ chức thăm, tặng quà cho gia đình chính sách, khó khăn tại xã Trà Giáp. Ảnh: BÌNH MINH

Nghĩa tình...

Cách đây 64 năm, giữa rừng Tăk-Pơ-Răng (nay thuộc thôn 2, xã Trà Giáp), Trường Quân chính Liên khu 5 được thành lập.

Trong những năm tháng kháng chiến gian khổ, đồng bào Ca Dong, Co nơi đây đã âm thầm che chở, nuôi giấu, tiếp sức cho cán bộ, học viên của nhà trường.

Từ rừng sâu ấy, lớp lớp cán bộ được đào tạo, trưởng thành, đóng góp cho sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Giờ đây, khi đã là trung tâm đào tạo uy tín của Quân khu 5, nhà trường trở lại Trà Giáp với nhiều hoạt động tri ân đầy nghĩa tình.

Từ năm 2021 đến nay, nhà trường đã hỗ trợ xây dựng 5 căn nhà tình nghĩa, mỗi căn trị giá 80 triệu đồng; đồng thời tặng kèm bàn ghế, ti vi và quà thiết yếu. Giữa năm 2025 này, thêm hai căn nhà nữa tiếp tục được hỗ trợ theo chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Trường Quân sự Quân khu V trao nhà tình nghĩa và tặng quà cho hộ bà Hồ Thị Ây, đối tượng chính sách khó khăn tại thôn 1, Trà Giáp ngày 19/7/2025. Ảnh: BÌNH MINH

Đại tá Huỳnh Đôn, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Trở lại Trà Giáp không chỉ thể hiện sự tri ân mà còn là trách nhiệm và tình cảm chân thành với vùng đất từng nuôi dưỡng, che chở cho nhà trường trong kháng chiến. Và hôm nay, khi xã còn nhiều khó khăn, chúng tôi mong muốn góp phần nhỏ bé, thiết thực để hỗ trợ bà con cải thiện cuộc sống”.

Một trong hai hộ được hỗ trợ lần này là gia đình ông Nguyễn Mạnh Tài, người Co ở thôn 2. “Giờ được bộ đội giúp 80 triệu đồng, mình mừng lắm. Nhờ dân làng góp ngày công, mình cố làm nhà xong trước ngày 2/9 để có chỗ đàng hoàng đón Tết độc lập”, ông Tài xúc động nói.

Phó Chủ tịch UBND xã Trà Giáp, ông Hồ Văn Dũng cho biết: “Xã có gần 6.000 nhân khẩu, đời sống còn nhiều khó khăn, gần một nửa là hộ nghèo. Nhà trường hỗ trợ xây nhà là rất quý, bà con có nơi ở ổn định mới yên tâm phát triển kinh tế”.

Dấu ấn bên suối nước rin

Một trong những điểm nhấn đặc biệt trong chuỗi hoạt động tri ân là công trình lưu niệm nơi thành lập nhà trường đang được xây dựng quy mô bên hồ thủy lợi Nước Rin.

Bộ đội Trường Quân sự Quân khu V vận chuyển vật liệu thi công Khu lưu niệm nơi thành lập trường bên dòng Nước Rin. Ảnh: BÌNH MINH

Công trình có diện tích hơn 3.000m2, chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 trị giá hơn 2,8 tỷ đồng với các hạng mục nền móng, sân bãi, thang lối, kè, chiếu sáng... và hiện đã cơ bản định hình.

Giai đoạn 2 sẽ tiếp tục với khối tượng đài, bia đá, cây xanh, trang trí cảnh quan, tạo nên điểm nhấn văn hóa - lịch sử giữa lòng xã vùng cao.

Công trình được thực hiện bằng nội lực nhà trường và các nguồn xã hội hóa hợp pháp, là biểu tượng sinh động cho sự gắn kết quân dân, cho mạch nguồn lịch sử luôn chảy trong tâm khảm những người lính làm công tác giáo dục.

Công trình Khu lưu niệm nơi thành lập Trường Quân sự Quân khu V bên hồ Nước Rin giai đoạn 1 cơ bản được định hình. Ảnh: BÌNH MINH

Từ dòng suối Nước Rin năm xưa, nơi nhà trường được hình thành giữa mưa bom lửa đạn, hôm nay lại vọng về tiếng máy, tiếng người rộn ràng làm nhà, dựng bia tưởng niệm.

Tất cả như một sự trở về đầy ân tình, viết tiếp truyền thống cách mạng bằng hành động cụ thể và bền bỉ.

Từ mảnh đất nguồn cội ấy, hoạt động ý nghĩa của Trường Quân sự Quân khu 5 đang tiếp tục tỏa đi khắp miền Trung - Tây Nguyên, không chỉ bằng tri thức quân sự mà còn bằng nghĩa tình son sắt với nhân dân.