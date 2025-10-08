Xã hội Sôi động trại hè “Đi tìm nguồn cội” ĐNO - Ngày 10/8, Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng phối hợp Hệ thống giáo dục Khai Minh Đức (Thành phố Hà Nội) tổ chức trại hè “Đi tìm nguồn cội” cho 350 học sinh khối lớp 4 và 5 của nhà trường.

Diễn giả trao đổi với học sinh.

Tham gia trại hè, các em học sinh được trải nghiệm các hoạt động bổ ích với các chủ đề như: Tìm hiểu lịch sử dân tộc, nguồn gốc dân tộc Việt Nam, làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”; trò chuyện với diễn giả về các chủ đề "Văn hóa giờ ăn", “Văn hóa chào hỏi, “Lòng biết ơn” khơi tâm viết thư tri ân cha mẹ, “Chăm sóc người thân, đấm lưng, bóp vai, mời nước”, “Đọc thư tri ân cha mẹ”…

Cùng với đó, phụ huynh và học sinh còn tham gia tọa đàm “Tương lai con nằm trong tay cha mẹ”, nhằm định hướng cách giáo dục con cái.

Cô Trần Thị Lệ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Tự Trọng cho biết, chương trình trại hè “Đi tìm nguồn cội” nhằm giúp học sinh nâng cao hiểu biết về truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc, cũng như giáo dục các em về lòng hiếu thảo và cách ứng xử lễ phép đối với ông bà, cha mẹ.

Thông qua các hoạt động vui chơi, học tập trải nghiệm và khám phá, các em sẽ có cơ hội phát triển kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và tinh thần đoàn kết.