Chủ Nhật, 10/8/2025
090.505.5367/090.515.8286
Xã hội

Sôi động trại hè “Đi tìm nguồn cội”

NGỌC ĐOAN 10/08/2025 10:19

ĐNO - Ngày 10/8, Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng phối hợp Hệ thống giáo dục Khai Minh Đức (Thành phố Hà Nội) tổ chức trại hè “Đi tìm nguồn cội” cho 350 học sinh khối lớp 4 và 5 của nhà trường.

img_1693-5-.jpeg
Diễn giả trao đổi với học sinh.

Tham gia trại hè, các em học sinh được trải nghiệm các hoạt động bổ ích với các chủ đề như: Tìm hiểu lịch sử dân tộc, nguồn gốc dân tộc Việt Nam, làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”; trò chuyện với diễn giả về các chủ đề "Văn hóa giờ ăn", “Văn hóa chào hỏi, “Lòng biết ơn” khơi tâm viết thư tri ân cha mẹ, “Chăm sóc người thân, đấm lưng, bóp vai, mời nước”, “Đọc thư tri ân cha mẹ”…

Cùng với đó, phụ huynh và học sinh còn tham gia tọa đàm “Tương lai con nằm trong tay cha mẹ”, nhằm định hướng cách giáo dục con cái.

Cô Trần Thị Lệ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Tự Trọng cho biết, chương trình trại hè “Đi tìm nguồn cội” nhằm giúp học sinh nâng cao hiểu biết về truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc, cũng như giáo dục các em về lòng hiếu thảo và cách ứng xử lễ phép đối với ông bà, cha mẹ.

Thông qua các hoạt động vui chơi, học tập trải nghiệm và khám phá, các em sẽ có cơ hội phát triển kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và tinh thần đoàn kết.

img_1702.jpeg
Học sinh thích thú tham gia trò chơi nhóm.
Bài liên quan
Đọc tiếp
200 học sinh tiêu biểu tham gia trại hè kết nối 2025 tại Đà Nẵng

200 học sinh tiêu biểu tham gia trại hè kết nối 2025 tại Đà Nẵng

Mạo danh 'Trại hè quân đội', 'Học kỳ công an': Chiêu thức cũ, thủ đoạn mới

Mạo danh 'Trại hè quân đội', 'Học kỳ công an': Chiêu thức cũ, thủ đoạn mới

(0) Bình luận
x
Đọc tiếp
200 học sinh tiêu biểu tham gia trại hè kết nối 2025 tại Đà Nẵng

200 học sinh tiêu biểu tham gia trại hè kết nối 2025 tại Đà Nẵng

Mạo danh 'Trại hè quân đội', 'Học kỳ công an': Chiêu thức cũ, thủ đoạn mới

Mạo danh 'Trại hè quân đội', 'Học kỳ công an': Chiêu thức cũ, thủ đoạn mới

Xem thêm Xã hội
Nổi bật
Mới nhất
    Xem thêm
    Đọc nhiều
      Xã hội
      Sôi động trại hè “Đi tìm nguồn cội”

      Cơ quan chủ quản: Thành ủy Đà Nẵng.
      Tổng Biên tập: ĐOÀN XUÂN HIẾU
      Địa chỉ: 525 Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP. Đà Nẵng;
      Cơ sở 2, số 58 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
      Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

      Giấy phép Xuất bản số: 77/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/3/2024.

      Email tòa soạn:
      hopthubaodanang@gmail.com

      Website: http://baodanang.vn

      Báo giá quảng cáo

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO