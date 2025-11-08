Chính quyền - đoàn thể Triển khai lập hồ sơ công việc điện tử trên môi trường mạng UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Kế hoạch số 27/KH-UBND về triển khai lập hồ sơ công việc điện tử trên môi trường mạng.

Các nội dung công việc của kế hoạch gồm: xác định lộ trình thực hiện lập hồ sơ công việc điện tử trên địa bàn thành phố; tuyên truyền, phổ biến quy định, tập huấn về lập hồ sơ điện tử; thực hiện nhiệm vụ văn thư lưu trữ điện tử; kiểm tra, giám sát, đánh giá việc lập hồ sơ điện tử tại các cơ quan; đầu tư kinh phí, cơ sở hạ tầng phục vụ văn thư lưu trữ điện tử.

UBND thành phố giao thủ trưởng các cơ quan, đơn vị kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo các đơn vị, bộ phận, cá nhân có liên quan chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm thời gian, tiến độ, hoàn thành kế hoạch đề ra, đưa nội dung lập hồ sơ điện tử vào tiêu chí đánh giá thi đua, khen thưởng cuối năm.

Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp Sở Nội vụ hướng dẫn triển khai các phần mềm liên quan đến văn thư lưu trữ điện tử, lập hồ sơ công việc điện tử, phần mềm lưu trữ điện tử; bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, an toàn, an ninh thông tin, đường truyền, dung lượng trên hệ thống thông tin chính quyền điện tử hoạt động ổn định, thông suốt; tiếp tục tăng cường tham mưu quản lý nhà nước về lập hồ sơ công việc điện tử và giao nộp tài liệu điện tử vào lưu trữ điện tử của cơ quan trên địa bàn thành phố.