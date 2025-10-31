Quy hoạch - Đầu tư Triển khai lập quy hoạch nhiều khu chức năng Trong kế hoạch triển khai công tác lập các quy hoạch đô thị và nông thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng sau sắp xếp đơn vị hành chính, UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị, địa phương nghiên cứu định hướng phát triển các khu chức năng trên địa bàn các phường, xã và lập quy hoạch nhiều khu chức năng khác nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Người dân ở Cù Lao Chàm giới thiệu sản phẩm đặc trưng với du khách. Ảnh: NAM TRÂN

Quy hoạch để thúc đẩy phát triển

Xã đảo Tân Hiệp gồm 8 hòn đảo lớn, nhỏ (hòn Lao, hòn Dài, hòn Mồ, hòn Khô Mẹ, hòn Khô Con, hòn Lá, hòn Tai, hòn Ông) với tổng diện tích khoảng 15km2, dân số toàn xã khoảng 2.600 người và được biết đến với thương hiệu Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm. Theo Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành vào năm 2024, vùng duyên hải Nam Trung Bộ có 17 địa điểm tiềm năng phát triển thành khu du lịch quốc gia, trong đó thành phố Đà Nẵng có Bà Nà, Sơn Trà và Cù Lao Chàm.

Tuy nhiên, theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Hiệp Lê Mới, hơn 10 năm qua, do nhiều nguyên nhân nên quy hoạch phân khu xã đảo Tân Hiệp - Cù Lao Chàm vẫn chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt. Vì thế, việc đầu tư cho xã đảo tuy được quan tâm, nhưng chưa căn cơ và thiếu tầm chiến lược. Giải pháp cấp bách và quan trọng hàng đầu hiện nay là phải hoàn thành phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển xã đảo Tân Hiệp - Cù Lao Chàm và các quy hoạch chuyên ngành về giao thông, công nghệ thông tin, du lịch, bảo tồn sinh thái, kiến trúc, các dân cư, phát triển không gian văn hóa biển đảo...

Trong khi đó, theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trà Linh Hồ Thị Minh Thuận, vùng quy hoạch phát triển sâm Ngọc Linh tại xã hiện có tổng diện tích rừng tự nhiên là 7.365ha, trong đó có 2.708ha rừng đặc dụng, 4.349ha rừng phòng hộ và 307ha rừng sản xuất. Rừng tự nhiên chiếm hơn 98% tổng diện tích rừng, thể hiện giá trị sinh thái và tiềm năng bảo tồn rất lớn, tỷ lệ che phủ rừng đạt 61,3%. Hơn 671ha rừng đã được cho thuê để phát triển vùng nguyên liệu sâm Ngọc Linh với sản lượng khoảng 100 tấn/năm, mở ra tiềm năng phát triển kinh tế bền vững cho xã Trà Linh trong tương lai.

Thời gian tới, xã Trà Linh cần có sự đầu tư về nguồn lực để tạo đột phá về hạ tầng, tập trung vào xây dựng hệ thống giao thông, hình thành và phát triển khu công nghiệp sinh học - dược liệu phía tây Đà Nẵng để trở thành trung tâm chế biến, nghiên cứu và bảo tồn gene sâm Ngọc Linh và các loài dược liệu quý. Đồng thời, phát triển nông nghiệp dược liệu ứng dụng công nghệ cao, tập trung xây dựng các vùng nguyên liệu dược liệu quy mô lớn, đảm bảo chất lượng và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế đối với sâm Ngọc Linh; gắn chặt phát triển vùng trồng sâm Ngọc Linh với công tác bảo vệ rừng tự nhiên, giữ gìn đa dạng sinh học và hệ sinh thái rừng. Cùng với đó, thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; phát triển du lịch sinh thái kết hợp với du lịch dược liệu và bảo tồn văn hóa bản địa...

Việc lập quy hoạch khu chức năng đối với các khu công nghiệp sẽ nghiên cứu định hướng phát triển để thúc đẩy kinh tế - xã hội. Ảnh minh họa: HOÀNG HIỆP

Định hướng phát triển các khu chức năng

Sở Xây dựng cho biết, trong kế hoạch triển khai công tác lập quy hoạch đô thị và nông thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng sau sắp xếp đơn vị hành chính, UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị, địa phương nghiên cứu định hướng phát triển các khu chức năng trong quá trình nghiên cứu, đề xuất quy hoạch thành phố (quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội) và quy hoạch chung (quy hoạch phát triển đô thị).

Theo đó, nghiên cứu, đề xuất định hướng phát triển khu chức năng trên địa bàn một số phường, xã; trong đó xã Tân Hiệp nằm trong khu dự trữ sinh quyển thế giới nên có thể xem xét định hướng hình thành khu du lịch quốc gia. Xã Thu Bồn có di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn, có thể xem xét định hướng hình thành khu chức năng hướng đến mục tiêu bảo tồn, gìn giữ và phát huy di sản thế giới. Xã Trà Linh nằm trong Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh có thể xem xét định hướng hình thành khu chức năng hướng đến mục tiêu bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị cây sâm Ngọc Linh (hình thành và định hướng phát triển hệ sinh thái sâm Ngọc Linh)…

Trong kế hoạch triển khai công tác lập quy hoạch đô thị và nông thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng sau sắp xếp đơn vị hành chính, UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị tổ chức lập quy hoạch khu chức năng (có diện tích trên 200ha) đối với 14 khu công nghiệp (tên các khu công nghiệp theo phương án phát triển khu công nghiệp của Quy hoạch thành phố Đà Nẵng (cũ) và Quy hoạch tỉnh Quảng Nam (cũ) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt). Bên cạnh đó còn lập quy hoạch khu chức năng đối với 1 khu công nghệ cao, 1 khu công nghệ thông tin tập trung, 1 làng đại học và các khu chức năng khác, khu chức năng mới được định hướng trong quá trình lập quy hoạch chung thành phố.

UBND thành phố cũng lưu ý các đơn vị rà soát về quy hoạch các khu chức năng thuộc thẩm quyền quản lý, trong trường hợp cần sớm triển khai quy hoạch phân khu để phục vụ đầu tư thì chủ động triển khai công tác tổ chức lập quy hoạch theo quy định. Việc triển khai các thủ tục quy hoạch đối với Khu thương mại tự do Đà Nẵng được thực hiện theo theo kế hoạch của UBND thành phố… nhằm sớm triển khai các công trình, dự án thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.