Công nghiệp Động lực cho Khu công nghiệp Bắc Chu Lai Với mục tiêu hoàn thành đóng điện vào quý III/2026, dự án Trạm biến áp 110kV Trường Hải và đấu nối được kỳ vọng sẽ kích hoạt nhiều tiện ích, vừa nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, vừa thúc đẩy sản xuất kinh doanh, góp phần thu hút đầu tư vào Khu công nghiệp Bắc Chu Lai.

Các đại biểu thực hiện bấm nút khởi công dự án Trạm biến áp 110kV Trường Hải và đấu nối. Ảnh: THÀNH CÔNG

Lễ khởi công Dự án Trạm biến áp 110kV Trường Hải và đấu nối vừa diễn ra tại Khu công nghiệp Bắc Chu Lai (xã Núi Thành), đồng loạt với các công trình, dự án trọng điểm trong cả nước.

Đây là công trình trọng điểm do Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đầu tư với tổng vốn hơn 101 tỷ đồng. Dự án bao gồm xây dựng trạm biến áp công suất 2x63MVA (giai đoạn 1 sẽ lắp một máy biến áp 110/22kV-63MVA), đường dây 110kV hai mạch dài 0,03km và năm xuất tuyến 22kV dài 5,3km.

Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành và đóng điện vào quý III/2026, đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng của khu vực.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Chí Cường, thành phố đang phát triển mạnh mẽ, khẳng định vị thế là trung tâm kinh tế, văn hóa, du lịch hàng đầu miền Trung và cả nước. Trong đó, Tổng Công ty Điện lực miền Trung và Công ty Điện lực Đà Nẵng đã đảm bảo cung cấp điện ổn định, giữ vững an ninh năng lượng cho thành phố.

“Trong bối cảnh sáp nhập đơn vị hành chính, ngành điện cần đi đầu để xây dựng hạ tầng hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Dự án Trạm biến áp 110kV Trường Hải và đấu nối được khởi công lần này có ý nghĩa quan trọng, đảm bảo nguồn điện cho Khu công nghiệp Bắc Chu Lai và xã Núi Thành. Dự án sẽ góp phần thu hút đầu tư, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và tạo động lực phát triển kinh tế vùng”, ông Trần Chí Cường nói.

Ông Trình Trung Phương, thành viên HĐTV EVNCPC, cho biết dự án sẽ đáp ứng nhu cầu điện đang tăng nhanh tại xã Núi Thành, đặc biệt cho các doanh nghiệp lớn tại Khu công nghiệp Bắc Chu Lai.

“Dự án đảm bảo nguồn điện ổn định, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm tổn thất công suất và hỗ trợ dự phòng giữa các trạm biến áp 110kV trong khu vực. Để đảm bảo tiến độ, EVNCPC, Ban Quản lý dự án lưới điện miền Trung và Công ty Điện lực Đà Nẵng đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, vượt qua nhiều khó khăn về thủ tục đầu tư và giải phóng mặt bằng.

Công trình không chỉ có ý nghĩa kinh tế mà còn mang giá trị chính trị - xã hội, thiết thực chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và kỷ niệm 50 năm thành lập Tổng Công ty”, ông Trình Trung Phương chia sẻ.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cam kết tiếp tục hỗ trợ để dự án hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và an toàn. Với sự quyết tâm của các bên, Trạm biến áp 110kV Trường Hải và đấu nối hứa hẹn sẽ góp phần xây dựng hệ thống điện hiện đại, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân xã Núi Thành nói riêng, góp phần vào chặng đường vươn mình của thành phố nói chung.