Văn hóa Triển lãm chuyên đề tại các bảo tàng mỹ thuật: Linh hoạt, sáng tạo để hút khách Triển lãm chuyên đề tại các bảo tàng mỹ thuật ngày nay không đơn thuần là hình thức trưng bày tạm thời mà dần trở thành không gian sáng tạo, đối thoại, giáo dục và gắn kết cộng đồng. Do đó, việc đổi mới công tác triển lãm chuyên đề sẽ góp phần giúp các bảo tàng mỹ thuật nâng cao chất lượng phục vụ công chúng.

Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng thường xuyên lồng ghép các hoạt động trải nghiệm vào triển lãm chuyên đề để thu hút công chúng. Ảnh: ĐOÀN HẠO LƯƠNG

Tăng tính trải nghiệm

Để các hoạt động triển lãm chuyên đề đạt hiệu quả và đến gần hơn với công chúng, thời gian qua, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng đã lồng ghép nhiều hoạt động trải nghiệm nghệ thuật phục vụ người dân và du khách. Qua đó giới thiệu các loại hình mỹ thuật, khơi gợi cảm xúc và nâng cao nhận thức thẩm mỹ cho công chúng.

Bà Nguyễn Thị Trinh, Phó Giám đốc phụ trách Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng cho biết, các cuộc triển lãm chuyên đề tại bảo tàng đòi hỏi tính nghệ thuật và thị giác cao, tập trung vào yếu tố thẩm mỹ của không gian, ánh sáng, màu sắc, chất liệu… nhằm tạo nên cảm xúc và trải nghiệm nghệ thuật cho người xem.

Bảo tàng Mỹ thuật đã triển lãm chuyên đề kết hợp với việc tổ chức những hoạt động phụ trợ nhằm tăng cường gắn kết và tạo điều kiện cho các nghệ sĩ gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm sáng tác, góp phần vào sự phát triển của mỹ thuật trong giai đoạn mới.

Trong đó, bảo tàng chú ý tổ chức các hoạt động trải nghiệm phù hợp từng chuyên đề và hướng đến đối tượng thiếu nhi, học sinh, sinh viên, điển hình như: Triển lãm “Tranh dân gian Việt Nam” với hoạt động trải nghiệm in tranh dân gian Đông Hồ; triển lãm “Các tác phẩm đồ họa của Bảo tàng mỹ thuật Đà Nẵng” với các hoạt động trải nghiệm “Ký họa chân dung”, “Viết thư pháp”.

Bên cạnh đó, cán bộ bảo tàng hướng dẫn các bạn trẻ, thiếu nhi, du khách tham gia các hoạt động vẽ tranh màu bột, sáp dầu, khắc và in tranh đồ họa, giúp người trải nghiệm tạo nên nhiều sản phẩm mỹ thuật đầy sáng tạo và ấn tượng.

Bà Nguyễn Thị Hải Yến, nhân viên Bảo tàng Mỹ thuật Huế cho biết, thời gian qua, cùng với triển lãm chuyên đề, Bảo tàng Mỹ thuật Huế kết hợp tổ chức các hoạt động bổ trợ như tìm hiểu, trình diễn, chiếu phim… có nội dung liên quan đến chuyên đề để bảo đảm tính linh hoạt, sáng tạo phù hợp tính cách, tâm lý với nhiều lứa tuổi. Song song đó, bảo tàng tổ chức nhiều mini game trong các chương trình tham quan trải nghiệm tại triển lãm với nội dung hấp dẫn như “Tìm hiểu về hiện vật có tặng quà” nhằm tạo ấn tượng cho khách tham quan.

Trong khi đó, theo đại diện Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, trung bình mỗi năm, bảo tàng tổ chức từ 3-4 cuộc triển lãm chuyên đề. Qua đó chủ động khai thác sử dụng công nghệ và hoạt động trải nghiệm để tăng tính tương tác với công chúng. Nhiều hoạt động cộng hưởng với trưng bày truyền thống như tặng quà, trò chuyện nghệ thuật, biểu diễn âm nhạc với nội dung phù hợp đã bổ trợ tích cực cho triển lãm chuyên đề, thu hút công chúng đến với mỹ thuật.

Hướng đến bảo tàng điện tử

Triển lãm chuyên đề ngắn hạn được xem là hoạt động quan trọng giúp bảo tàng làm mới nội dung để gia tăng sức hút đối với công chúng. Bên cạnh triển lãm chuyên đề theo phương thức truyền thống, nhiều bảo tàng mỹ thuật đã hướng đến việc ứng dụng công nghệ để tổ chức những phòng trưng bày điện tử, từ đó mở rộng không gian trưng bày và tiếp cận nhiều hơn đối tượng khách tham quan.

Nhiều thiếu nhi bị thu hút bởi những không gian trưng bày ảo khi Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng ứng dụng công nghệ vào triển lãm chuyên đề. Ảnh: ĐOÀN HẠO LƯƠNG

Gần đây, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng đã ứng dụng công nghệ vào không gian trưng bày như: tạo VR Tour; tích hợp công nghệ QR code và MC ảo thuyết minh, giới thiệu tổng quan bảo tàng.

Họa sĩ Trương Nguyễn Nguyên Kha, Trưởng phòng Nghiệp vụ bảo tàng (Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng) cho biết, để các triển lãm chuyên đề ngắn hạn có thể đến gần hơn với công chúng, bảo tàng đã triển khai không gian triển lãm trực tuyến “DNFAM Online Gallery” có thể vừa triển lãm tại không gian trưng bày tầng 1 của bảo tàng, vừa triển lãm trên không gian ảo. Ngoài ra, bảo tàng cũng đã tổ chức thành công triển lãm online “Gia đình yêu thương” trên không gian trưng bày trực tuyến.

Chia sẻ về kinh nghiệm của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, họa sĩ Vương Lê Mỹ Học, Trưởng phòng Trưng bày, Giáo dục (Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam) cho rằng, ứng dụng công nghệ số vào hoạt động trưng bày để thu hút khách đang là xu hướng và nhu cầu tất yếu của các bảo tàng, qua đó tạo mối liên hệ mật thiết giữa bảo tàng với hệ thống di sản văn hóa đồ sộ của Việt Nam. Bằng những cách thể hiện khác nhau nhưng sự góp mặt của công nghệ số đã khiến cho bảo tàng trở nên thu hút hơn.

Thời gian qua, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã tiên phong áp dụng công nghệ vào phục vụ công chúng như: sử dụng công nghệ 3D maping, trình chiếu kỹ thuật số trong trưng bày, đồng thời tiến tới nghiên cứu sử dụng AI để tăng tương tác với công chúng.

Đặc biệt, sau thời gian dịch Covid-19, trước nhu cầu của công chúng, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã phối hợp với các đối tác nghiên cứu xây dựng không gian triển lãm trực tuyến VAES, xóa mờ khoảng cách địa lý, không gian, thời gian trong trưng bày chuyên đề. Nỗ lực này đã mang đến giải thưởng “Đơn vị chuyển đổi số xuất sắc năm 2024” cho Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Theo các nhà chuyên môn, để nâng cao chất lượng phục vụ công chúng, các bảo tàng mỹ thuật cần xây dựng nguồn dữ liệu số hóa, chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật và xây dựng đội ngũ vận hành chuyên nghiệp. Đây là giai đoạn đặt nền móng cho quá trình số hóa bảo tàng để tiến tới xây dựng bảo tàng điện tử.

Bên cạnh đó, việc cung cấp dịch vụ internet, wifi miễn phí và các khu sạc điện thoại ở các chỗ dừng nghỉ cũng rất cần thiết trong một bảo tàng hiện đại để phục vụ tốt nhất khách tham quan trong thời đại số.