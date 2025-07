An ninh trật tự Xã Thượng Đức khen thưởng thành tích bắt giữ vụ đánh bạc trái phép ĐNO - Tại hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm vào chiều nay 17/7, tập thể Công an xã Thượng Đức và nhiều cá nhân được khen thưởng về thành tích bắt giữ vụ đánh bạc trái phép.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thượng Đức Đặng Văn Kỳ trao thưởng cho tập thể Công an xã. Ảnh: XUÂN TRINH

Tại hội nghị, lãnh đạo xã Thượng Đức trao giấy khen của Chủ tịch UBND xã cho tập thể Công an xã cùng 3 cán bộ gồm: Đại úy Lê Thanh Tâm - Phó Trưởng Công an xã, Đại úy Lâm Quang Thanh Dũng và Thượng úy Hồ Tấn Thịnh - cùng là cán bộ Công an xã, vì có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, triệt xóa tụ điểm tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại thôn Hà Dục Đông.

Trước đó, khoảng 14 giờ 15 phút ngày 11/7, Công an xã Thượng Đức nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc nhà ông Lê Bình (sinh năm 1994, thôn Hà Dục Đông) có một số đối tượng tụ tập tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép được thua bằng tiền dưới hình thức xóc đĩa.

Chủ tịch UBND xã Phan Trung Phi tặng giấy khen cho 3 cá nhân Công an xã Thượng Đức. Ảnh: XUÂN TRINH

Công an xã tổ chức mai phục và bắt quả tang Lê Bình cùng với các đối tượng Nguyễn Thanh Tuấn (thôn Tân Hà, xã Thượng Đức), Đỗ Ngọc Cường (thôn Thái Chấn Sơn, xã Thượng Đức), Trần Minh Nhật (phường Hòa Khánh), Nguyễn Văn Công (phường Hòa Khánh) đang có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép được thua bằng tiền dưới hình thức xóc đĩa.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ tổng số tiền 7,5 triệu đồng. Ngoài ra, thu giữ trên người các đối tượng số tiền 24,27 triệu đồng và 6 điện thoại di động.