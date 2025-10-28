Văn hóa - Văn nghệ Trưng bày kết quả trại sáng tác nghệ thuật quốc tế “Heartbeat of Heritage” Chiều 27/10, tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng, Hội Mỹ thuật Đà Nẵng phối hợp Hội Mỹ thuật Việt Nam và Asia Art Link tổ chức trưng bày các tác phẩm báo cáo kết quả workshop của “Heartbeat of Heritage”.

“Heartbeat of Heritage” là trại sáng tác nghệ thuật quốc tế do Asia Art Link phối hợp với Hội Mỹ thuật Việt Nam và Hội Mỹ thuật Đà Nẵng tổ chức nhằm tôn vinh giá trị của hội họa, đưa di sản Việt Nam đến bạn bè quốc tế; đồng thời thúc đẩy sự kết nối bền vững giữa các nghệ sĩ trong nước và quốc tế. Sự kiện đã nhận được nhiều đánh giá tích cực từ giới chuyên môn và mở ra cơ hội giao lưu, hội nhập nghệ thuật.

Trước đó, trại sáng tác nghệ thuật quốc tế “Heartbeat of Heritage” diễn ra trong 6 ngày, từ ngày 20/10 đến 26/10, tại Nghé Resort, Hội An thu hút đông đảo công chúng đến tham quan, theo dõi quá trình làm việc và tương tác cùng các nghệ sĩ để cảm nhận nhịp đập chân thật của nghệ thuật. Các tác phẩm của trại sáng tác nghệ thuật quốc tế “Heartbeat of Heritage” trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng sẽ kéo dài đến hết ngày 10/11/2025.