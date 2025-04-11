Thế giới Trung Quốc khởi động nhà máy sản xuất ô tô bay đầu tiên trên thế giới ĐNO - Công ty Xpeng Aeroht (Trung Quốc) đã khởi động giai đoạn sản xuất thử nghiệm tại nhà máy thông minh đầu tiên trên thế giới chuyên sản xuất hàng loạt ô tô bay, đánh dấu bước tiến quan trọng về thương mại hóa phương tiện giao thông thế hệ mới.

Mẫu xe bay dạng module của Xpeng. Ảnh: Xinhua



Theo Global Times, tọa lạc tại thành phố Quảng Châu (Trung Quốc), nhà máy rộng 120.000m² này có thể hoàn thiện một module bay chỉ trong 30 phút - tốc độ đáng kinh ngạc trong lĩnh vực hàng không.

Khi đạt công suất tối đa, nơi đây có thể sản xuất tới 10.000 module mỗi năm, trở thành cơ sở sản xuất ô tô bay quy mô công nghiệp đầu tiên trên thế giới.

Công nghệ kép thông minh

Cơ sở này vừa cho ra đời chiếc máy bay điện tách rời đầu tiên thuộc dòng ô tô bay dạng module mang tên “Land Aircraft Carrier” (Tàu sân bay trên mặt đất), với thiết kế táo bạo kết hợp giữa ô tô điện và máy bay điện cất cánh, hạ cánh thẳng đứng (eVTOL).

Kể từ khi ra mắt, công ty đã nhận gần 5.000 đơn đặt hàng, dự kiến sản xuất hàng loạt và giao xe từ năm 2026.

“Land Aircraft Carrier” là hệ thống module kép thông minh, gồm xe mặt đất 6 bánh dài khoảng 5,5m được ví như “tàu mẹ” và máy bay điện eVTOL có thể tách rời, cho phép người dùng dễ dàng chuyển đổi giữa chế độ lái xe đường bộ và bay trên không.

Cụ thể, khi tới điểm cất cánh, module bay tự động tách ra và bay thẳng đứng chỉ với một lệnh kích hoạt. Kết thúc hành trình, nó hạ cánh và tái hợp nhuần nhuyễn với module mặt đất, cho phép người lái tiếp tục di chuyển như một chiếc xe điện thông thường trong quy trình vận hành trình trơn tru, gần như không gián đoạn.

Module bay eVTOL được trang bị hệ thống an toàn hàng không cấp cao, gồm công nghệ điều khiển bay, lực đẩy điện và hệ thống dự phòng khẩn cấp, đảm bảo an toàn tối đa cho hành khách. Với sức chứa hai người và khả năng bay trong phạm vi ngắn, nó được thiết kế tối ưu cho môi trường đô thị, nơi giao thông tắc nghẽn đang trở thành vấn đề toàn cầu.

Trong khi đó, module mặt đất hoạt động như một xe điện tự hành thông minh, có thể tự định vị, vận chuyển module bay đến khu vực cất cánh hoặc đón về sau chuyến bay.

Cấu trúc này không chỉ tạo nên phương tiện lai độc đáo, mà còn mở ra khái niệm “di chuyển ba chiều”, nơi con người vừa lái xe, vừa bay, chỉ trong một hành trình duy nhất.

Cuộc cách mạng di chuyển của tương lai

Với sự kiện này, Trung Quốc trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới sở hữu nhà máy sản xuất ô tô bay quy mô công nghiệp, khởi đầu cho cuộc cách mạng di chuyển toàn cầu, nơi ranh giới giữa mặt đất và bầu trời sẽ bị xóa nhòa, mở ra thời đại con người “di chuyển ba chiều” nhanh hơn, thông minh hơn và tự do hơn.

Nếu ô tô điện là biểu tượng của thập kỷ trước, thì ô tô bay có thể trở thành biểu tượng của thập kỷ tới. Sự ra đời của nhà máy này không chỉ là thành quả của một doanh nghiệp, mà còn nằm trong tầm nhìn chiến lược của Trung Quốc về “nền kinh tế hàng không tầm thấp”, lĩnh vực gồm ô tô bay, máy bay không người lái, khinh khí cầu và phương tiện hàng không đô thị khác.