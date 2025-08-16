Công nghệ Trường THPT Thanh Khê vô địch cuộc thi sáng tạo Robot DERICHS 2025 ĐNO - Chiều 16/8, sau vòng loại, 8 đội thi xuất sắc bước vào vòng chung kết cuộc thi sáng tạo Robot dành cho học sinh THPT Đà Nẵng (mở rộng) - DERICHS 2025.

Ban tổ chức trao giải Nhất cho đội TKH đến từ Trường THPT Thanh Khê. Ảnh: NGỌC HÀ

Các đội thi mang đến những phần thi đấu vô cùng kịch tích, mãn nhãn, đầy cảm xúc. Kết quả chung cuộc, đội TKH đến từ Trường THPT Thanh Khê xuất sắc đoạt giải Nhất, được nhận giải thưởng trị giá 15 triệu đồng cùng giấy khen và cúp.

Đội QT-PHOENIX liên quân đến từ Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, Trường THPT Lê Quý Đôn, Trường TH, THCS &THPT FPT Đà Nẵng đoạt giải Nhì.

Ban tổ chức trao giải Nhì cho đội QT-PHOENIX liên quân đến từ Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, Trường THPT Lê Quý Đôn, Trường TH, THCS &THPT FPT Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC HÀ

Đội NMA DRAGON đến từ trường Trường TH, THCS &THPT FPT Đà Nẵng đoạt giải Ba.

Ban tổ chức cũng trao 1 giải khuyến khích, 1 giải sáng tạo và 1 giải phong cách cho các đội dự thi.

Phát biểu tổng kết cuộc thi, ông Trần Nguyễn Minh Thành, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, chủ đề và luật thi năm nay có nhiều yếu tố về kĩ thuật và chiến thuật mới hơn so với các năm trước.

Sân thi đấu được thiết kế để hướng đến khả năng sáng tạo và kĩ năng điều khiển, vận hành robot, có sự tương tác giữa robot và sân thi đấu cao hơn.

Đây là tiền đề để các em học sinh tiếp cận với công nghệ cao hơn, phù hợp với xu hướng phát triển khoa học công nghệ.

Thay mặt ban tổ chức, ông Trần Nguyễn Minh Thành phát động cuộc thi sáng tạo Robot dành cho học sinh THPT Đà Nẵng (mở rộng) năm 2026 với chủ đề “Giao thương toàn cầu - Kết nối tri thức”.

Cuộc thi do Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật thành phố phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành đoàn Đà Nẵng và Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) tổ chức.

Cuộc thi sáng tạo Robot dành cho học sinh THPT Đà Nẵng (mở rộng) - DERICHS 2025 có chủ đề “Vinh quang mùa thu tháng Tám”, thu hút sự tham gia của 23 đội đến từ các trường THPT trên địa bàn thành phố, trong đó có 1 đội đến từ Trường THPT chuyên Quốc học Huế.

Đây là sân chơi bổ ích, cổ vũ phong trào nghiên cứu, thiết kế và chế tạo robot của học sinh THPT trên địa bàn thành phố.