Lao động - Việc làm Tư vấn hỗ trợ đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động xã Tam Mỹ ĐNO - Trường Cao đẳng Quảng Nam vừa phối hợp xã Tam Mỹ tổ chức phiên tư vấn hỗ trợ đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho người lao động.

Người lao động xã Tam Mỹ chia sẻ ý kiến, nguyện vọng tại phiên tư vấn. Ảnh: D.L

Tham gia phiên tư vấn có Công ty TNHH May Châu Sơn và khoảng 200 lao động là phụ nữ, đoàn viên thanh niên xã Tam Mỹ.

Phiên tư vấn nhằm kết nối, chia sẻ định hướng nghề nghiệp, tổ chức đào tạo và giải quyết việc làm cho người lao động trong độ tuổi chưa qua đào tạo nghề. Qua đó, mở các lớp đào tạo nghề phù hợp với doanh nghiệp cho người lao động địa phương.

Tại phiên tư vấn, nhiều người lao động bày tỏ mong muốn được học nghề ngay tại địa phương; sau khi học nghề được doanh nghiệp tuyển dụng với mức lương đảm bảo cuộc sống.

Chính quyền xã cam kết chủ động thu hút doanh nghiệp đầu tư sản xuất tại địa phương; khảo sát, thống kê nhu cầu học nghề thực tế và nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, thông tin về cung - cầu đào tạo nghề cho người lao động.

Thời gian tới, Trường Cao đẳng Quảng Nam phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền địa phương, tổ chức, doanh nghiệp để cùng tham gia đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.