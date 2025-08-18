Thứ Hai, 18/8/2025
090.505.5367/090.515.8286
Lao động - Việc làm

Tư vấn hỗ trợ đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động xã Tam Mỹ

DIỄM LỆ 18/08/2025 18:43

ĐNO - Trường Cao đẳng Quảng Nam vừa phối hợp xã Tam Mỹ tổ chức phiên tư vấn hỗ trợ đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho người lao động.

tam-my(1).jpg
Người lao động xã Tam Mỹ chia sẻ ý kiến, nguyện vọng tại phiên tư vấn. Ảnh: D.L

Tham gia phiên tư vấn có Công ty TNHH May Châu Sơn và khoảng 200 lao động là phụ nữ, đoàn viên thanh niên xã Tam Mỹ.

Phiên tư vấn nhằm kết nối, chia sẻ định hướng nghề nghiệp, tổ chức đào tạo và giải quyết việc làm cho người lao động trong độ tuổi chưa qua đào tạo nghề. Qua đó, mở các lớp đào tạo nghề phù hợp với doanh nghiệp cho người lao động địa phương.

Tại phiên tư vấn, nhiều người lao động bày tỏ mong muốn được học nghề ngay tại địa phương; sau khi học nghề được doanh nghiệp tuyển dụng với mức lương đảm bảo cuộc sống.

Chính quyền xã cam kết chủ động thu hút doanh nghiệp đầu tư sản xuất tại địa phương; khảo sát, thống kê nhu cầu học nghề thực tế và nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, thông tin về cung - cầu đào tạo nghề cho người lao động.

Thời gian tới, Trường Cao đẳng Quảng Nam phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền địa phương, tổ chức, doanh nghiệp để cùng tham gia đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.

Bài liên quan
Đọc tiếp
Hội Nông dân xã Tam Mỹ tổ chức nhiều hoạt động tri ân

Hội Nông dân xã Tam Mỹ tổ chức nhiều hoạt động tri ân

Đồng chí Bùi Văn Hoàng được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Tam Mỹ nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đồng chí Bùi Văn Hoàng được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Tam Mỹ nhiệm kỳ 2025 - 2030

Xã Tam Mỹ
(0) Bình luận
x
Đọc tiếp
Hội Nông dân xã Tam Mỹ tổ chức nhiều hoạt động tri ân

Hội Nông dân xã Tam Mỹ tổ chức nhiều hoạt động tri ân

Đồng chí Bùi Văn Hoàng được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Tam Mỹ nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đồng chí Bùi Văn Hoàng được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Tam Mỹ nhiệm kỳ 2025 - 2030

Xem thêm Lao động - Việc làm
Nổi bật
Mới nhất
    Xem thêm
    Đọc nhiều
      Lao động - Việc làm
      Tư vấn hỗ trợ đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động xã Tam Mỹ

      Cơ quan chủ quản: Thành ủy Đà Nẵng.
      Tổng Biên tập: ĐOÀN XUÂN HIẾU
      Địa chỉ: 525 Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP. Đà Nẵng;
      Cơ sở 2, số 58 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
      Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

      Giấy phép Xuất bản số: 77/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/3/2024.

      Email tòa soạn:
      hopthubaodanang@gmail.com

      Website: http://baodanang.vn

      Báo giá quảng cáo

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO