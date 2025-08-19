Thứ Ba, 19/8/2025
090.505.5367/090.515.8286
Thể thao

Tuyển nữ Úc và Myanmar tranh chức vô địch Đông Nam Á

THÀNH DANH 19/08/2025 07:10

20 giờ hôm nay 19/8, trên sân Lạch Tray, đội tuyển nữ Myanmar đối đầu Úc trong trận chung kết Giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2025.

Myanmar cho thấy sự tiến bộ vượt bậc tại giải đấu năm nay. Dưới sự dẫn dắt của HLV Uki Tetsuro, họ không chỉ gây ấn tượng với khả năng phòng ngự chắc chắn mà còn biết cách tận dụng các cơ hội tấn công. Sự ổn định của hàng phòng ngự và khả năng phản công nhanh là điểm mạnh của đội bóng này.

Tiền đạo Win Theingi Tun, với 7 bàn thắng tại giải, chính là niềm hy vọng lớn nhất của Myanmar. Tuy nhiên, điểm hạn chế của Myanmar là thể hình và sự thiếu hụt chiều sâu đội hình.

Úc chứng tỏ đẳng cấp và bản lĩnh của đại diện đến từ một nền bóng đá nữ vươn lên tầm thế giới. Thất bại trước Myanmar trong ngày ra quân, HLV Joe Palatsides đã nhận ra những khiếm khuyết trong lối chơi và ngay lập tức điều chỉnh cả về chiến thuật lẫn nhân sự khi xáo tung đội hình.

Sự ứng biến kịp thời này đưa Úc trở lại với vị thế mạnh mẽ bằng 3 chiến thắng liên tiếp trước Philippines, Timor Leste và Việt Nam để tiến vào chung kết. Nếu tiếp tục thể hiện được đẳng cấp, Úc có nhiều cơ hội vô địch.

Trước đó, vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày, đội tuyển nữ Việt Nam tranh hạng ba với Thái Lan.

Bài liên quan
Đọc tiếp
Bóng đá nữ Việt Nam hướng đến hai giải đấu quan trọng

Bóng đá nữ Việt Nam hướng đến hai giải đấu quan trọng

12 đội dự vòng chung kết Giải bóng đá nữ châu Á 2026

12 đội dự vòng chung kết Giải bóng đá nữ châu Á 2026

8 đội bóng tranh tài tại Giải bóng đá nữ vô địch U19 Đông Nam Á 2025

8 đội bóng tranh tài tại Giải bóng đá nữ vô địch U19 Đông Nam Á 2025

(0) Bình luận
x
Đọc tiếp
Bóng đá nữ Việt Nam hướng đến hai giải đấu quan trọng

Bóng đá nữ Việt Nam hướng đến hai giải đấu quan trọng

12 đội dự vòng chung kết Giải bóng đá nữ châu Á 2026

12 đội dự vòng chung kết Giải bóng đá nữ châu Á 2026

8 đội bóng tranh tài tại Giải bóng đá nữ vô địch U19 Đông Nam Á 2025

8 đội bóng tranh tài tại Giải bóng đá nữ vô địch U19 Đông Nam Á 2025

Xem thêm Thể thao
Nổi bật
Mới nhất
    Xem thêm
    Đọc nhiều
      Thể thao
      Tuyển nữ Úc và Myanmar tranh chức vô địch Đông Nam Á

      Cơ quan chủ quản: Thành ủy Đà Nẵng.
      Tổng Biên tập: ĐOÀN XUÂN HIẾU
      Địa chỉ: 525 Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP. Đà Nẵng;
      Cơ sở 2, số 58 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
      Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

      Giấy phép Xuất bản số: 77/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/3/2024.

      Email tòa soạn:
      hopthubaodanang@gmail.com

      Website: http://baodanang.vn

      Báo giá quảng cáo

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO