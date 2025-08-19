Thể thao Tuyển nữ Úc và Myanmar tranh chức vô địch Đông Nam Á 20 giờ hôm nay 19/8, trên sân Lạch Tray, đội tuyển nữ Myanmar đối đầu Úc trong trận chung kết Giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2025.

Myanmar cho thấy sự tiến bộ vượt bậc tại giải đấu năm nay. Dưới sự dẫn dắt của HLV Uki Tetsuro, họ không chỉ gây ấn tượng với khả năng phòng ngự chắc chắn mà còn biết cách tận dụng các cơ hội tấn công. Sự ổn định của hàng phòng ngự và khả năng phản công nhanh là điểm mạnh của đội bóng này.

Tiền đạo Win Theingi Tun, với 7 bàn thắng tại giải, chính là niềm hy vọng lớn nhất của Myanmar. Tuy nhiên, điểm hạn chế của Myanmar là thể hình và sự thiếu hụt chiều sâu đội hình.

Úc chứng tỏ đẳng cấp và bản lĩnh của đại diện đến từ một nền bóng đá nữ vươn lên tầm thế giới. Thất bại trước Myanmar trong ngày ra quân, HLV Joe Palatsides đã nhận ra những khiếm khuyết trong lối chơi và ngay lập tức điều chỉnh cả về chiến thuật lẫn nhân sự khi xáo tung đội hình.

Sự ứng biến kịp thời này đưa Úc trở lại với vị thế mạnh mẽ bằng 3 chiến thắng liên tiếp trước Philippines, Timor Leste và Việt Nam để tiến vào chung kết. Nếu tiếp tục thể hiện được đẳng cấp, Úc có nhiều cơ hội vô địch.

Trước đó, vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày, đội tuyển nữ Việt Nam tranh hạng ba với Thái Lan.