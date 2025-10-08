Tuyến trung tâm Hùng Vương - Lý Thái Tổ "khoác áo mới" sau cải tạo
XUÂN SƠN•10/08/2025 16:54
ĐNO - Dự án cải tạo hệ thống thoát nước kết hợp hạ ngầm cáp thông tin và điện chiếu sáng trên tuyến Hùng Vương – Lý Thái Tổ đã chính thức “về đích”, không chỉ hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, nâng cao mỹ quan đô thị mà còn góp phần xây dựng diện mạo thành phố văn minh, hiện đại hơn.
Dự án do Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 96,8 tỷ đồng từ ngân sách thành phố.
Dự án khởi công vào 4/9/2024 và hoàn thành vào 21/7/2025. Các hạng mục chính theo quy hoạch gồm: hệ thống thoát nước; giao thông; hạ ngầm, cải tạo và nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng trên toàn tuyến qua địa bàn phường Thanh Khê và phường Hải Châu.
Hệ thống camera an ninh của Công an Thành phố Đà Nẵng và camera xử lý vi phạm của Sở Giao thông vận tải trước đây (nay là Sở Xây dựng) được di dời lên trụ thép xây dựng mới. Hạng mục cấp nước và phòng cháy, chữa cháy; hoàn trả nền, mặt đường và làm mới vỉa hè được thực hiện đồng bộ.
Theo ông Nguyễn Đức Nam, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng, đơn vị đã đề nghị Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu hạng mục công trình, công trình xây dựng theo thẩm quyền.
Sau khi hoàn thành, Dự án đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị đồng thời phục vụ dân sinh, nâng cao đời sống nhân dân, thúc đẩy kinh tế khu vực.
