Giao thông - Xây dựng Tuyến trung tâm Hùng Vương - Lý Thái Tổ "khoác áo mới" sau cải tạo ĐNO - Dự án cải tạo hệ thống thoát nước kết hợp hạ ngầm cáp thông tin và điện chiếu sáng trên tuyến Hùng Vương – Lý Thái Tổ đã chính thức “về đích”, không chỉ hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, nâng cao mỹ quan đô thị mà còn góp phần xây dựng diện mạo thành phố văn minh, hiện đại hơn.

Dự án có điểm đầu tại ngã ba đường Lý Thái Tổ - Phan Thanh, điểm cuối giao với đường Bạch Đằng, trong đó đoạn đường Hùng Vương dài khoảng 1.580 m. Ảnh: XUÂN SƠN

Dự án do Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 96,8 tỷ đồng từ ngân sách thành phố.

Dự án khởi công vào 4/9/2024 và hoàn thành vào 21/7/2025. Các hạng mục chính theo quy hoạch gồm: hệ thống thoát nước; giao thông; hạ ngầm, cải tạo và nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng trên toàn tuyến qua địa bàn phường Thanh Khê và phường Hải Châu.

Hệ thống camera an ninh của Công an Thành phố Đà Nẵng và camera xử lý vi phạm của Sở Giao thông vận tải trước đây (nay là Sở Xây dựng) được di dời lên trụ thép xây dựng mới. Hạng mục cấp nước và phòng cháy, chữa cháy; hoàn trả nền, mặt đường và làm mới vỉa hè được thực hiện đồng bộ.

Theo ông Nguyễn Đức Nam, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng, đơn vị đã đề nghị Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu hạng mục công trình, công trình xây dựng theo thẩm quyền. Sau khi hoàn thành, Dự án đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị đồng thời phục vụ dân sinh, nâng cao đời sống nhân dân, thúc đẩy kinh tế khu vực.

Dự án tận dụng các đoạn mương thoát nước hiện trạng bằng bê tông còn tốt đoạn vỉa hè bên phải tuyến từ Lê Duẩn đến đường Phan Thanh, trước siêu thị GO!, trước phạm vi bãi đỗ xe Vĩnh Trung Plaza, hệ thống mương thoát nước dọc giữa đường từ Ngô Gia Tự đến Bạch Đằng. Ảnh: XUÂN SƠN

Dự án làm mới mương đi dưới lòng đường, làm mới mương hở đậy đan bằng bê tông cốt thép thay cho mương đá hộc trên vỉa hè trước chợ Cồn. Cống thoát nước và hố thăm bố trí gắn liền thân cống bằng bê tông cốt thép… Ảnh: XUÂN SƠN

Đơn vị thi công đã hoàn trả đấu nối mương ngang từ kiệt hẻm; hoàn trả đấu nối các mương từ đường ngang (Chi Lăng, Triệu Nữ Vương, Trần Phú, Hàm Nghi); thu gom thoát nước từ nhà dân. Ảnh: XUÂN SƠN

Bó vỉa được làm mới dạng bán lắp ghép; vỉa hè được lát mới bằng đá granite tự nhiên; bố trí lối lên xuống cho người khuyết tật tại các vị trí nút giao có vạch qua đường; bố trí lát đá dẫn hướng cho người khiếm thị dọc theo vỉa hè và lối lên xuống. Ảnh: XUÂN SƠN

Nền mặt đường trong phạm vi thi công đã được hoàn trả, kết hợp thảm nhựa tạo mui luyện để bảo đảm mỹ quan và thoát nước tốt hơn. Ảnh: XUÂN SƠN

Có 3.378 m đường dây chiếu sáng đi ngầm được xây dựng mới thay cho hệ thống 3.323 m đường dây chiếu sáng đi nổi hiện trạng trước đây. Ảnh: XUÂN SƠN

Dự án đã di dời một số đoạn vướng hạ tầng khi hạ ngầm đối với tất cả đường dây đường ống trong phạm vi tuyến cáp ngầm thuộc dự án Tín hiệu giao thông nằm bên trái tuyến… Ảnh: XUÂN SƠN

Dự án giữ lại 99 cây xanh hiện trạng còn phát triển tốt trên tổng số 126 cây xanh trong phạm vi thi công; thay thế các cây bị già cỗi, mục gốc, kém phát triển bằng cây Móng bò tím - được trồng trên hố dạng lắp ghép bằng đá granite. Ảnh: XUÂN SƠN