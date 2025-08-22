Thứ Sáu, 22/8/2025
Thủy sản

Tuyên truyền chống khai thác IUU tại cảng cá Tam Quang

THÀNH CÔNG 22/08/2025 08:38

ĐNO - Ngày 21/8, tại cảng cá Tam Quang (xã Núi Thành), Chi đội Kiểm ngư số 3 tổ chức tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) cho gần 50 chủ tàu cá và ngư dân địa phương.

z6929844024696_f2246ed0f2d8114b94cc75a122c18344.jpg
Hoạt động tuyên truyền được tổ chức tại cảng cá Tam Quang. Ảnh: TIẾN DŨNG

Cán bộ Chi đội Kiểm ngư số 3 phổ biến nội dung Luật Thủy sản năm 2017, văn bản pháp lý liên quan đến chống khai thác IUU, Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi vi phạm trong khai thác, mua bán, vận chuyển thủy sản trái phép, Công điện số 122/CĐ-TTg ngày 25/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp chống khai thác IUU.

Chủ tàu và ngư dân được cập nhật tình hình khai thác thủy sản trên biển, hướng dẫn sử dụng các thiết bị thông tin và giám sát hành trình tàu cá đúng quy định.

z6929843918056_df30b22970dc6c309c094e51baf9bf93.jpg
Tặng quà cho đại diện các ngư dân tham gia buổi tuyên truyền. Ảnh: TIẾN DŨNG

Buổi tuyên truyền giúp ngư dân nâng cao nhận thức, tuân thủ nghiêm túc quy định về khai thác thủy sản, góp phần vào nỗ lực chung của cả nước nhằm gỡ bỏ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC) đối với ngành thủy sản Việt Nam.

Dịp này, Chi đội Kiểm ngư số 3 tặng 32 suất quà, mỗi suất gồm áo phao, cờ Tổ quốc, dây buộc tàu và 200.000 đồng tiền mặt nhằm động viên các chủ tàu cá yên tâm bám biển.

(0) Bình luận
      Thủy sản
      Tuyên truyền chống khai thác IUU tại cảng cá Tam Quang

