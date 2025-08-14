Lao động - Việc làm Tuyên truyền pháp luật cho 600 công nhân lao động tại khu công nghiệp ĐNO - Chiều 14/8, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật cho 600 công nhân lao động tại Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc.

Người lao động Công ty Cổ phần Đồng Tâm Miền Trung lắng nghe các thông tin về Luật Bảo hiểm xã hội. Ảnh: XUÂN HẬU

Hội nghị được tổ chức tại hai địa điểm Công ty Cổ phần Đồng Tâm Miền Trung và Công ty TNHH Midori Safety Footwear Việt Nam.

Tại hội nghị, người lao động được cung cấp thông tin về Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH), Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) mới nhất và những thay đổi quan trọng trong chính sách BHXH, BHYT kể từ 1/7/ 2025.

Đồng thời giải đáp thắc mắc về chế độ chính sách, quy định liên quan đến BHXH, BHYT và hướng dẫn sử dụng ứng dụng VssID - BHXH số cho người lao động.

Thông qua hội nghị, công nhân lao động được trang bị kiến thức cần thiết về quyền lợi và nghĩa vụ trong tham gia BHXH và BHYT, từ đó nâng cao nhận thức và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của bản thân.