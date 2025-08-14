Thứ Năm, 14/8/2025
090.505.5367/090.515.8286
Lao động - Việc làm

Tuyên truyền pháp luật cho 600 công nhân lao động tại khu công nghiệp

XUÂN HẬU 14/08/2025 19:50

ĐNO - Chiều 14/8, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật cho 600 công nhân lao động tại Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc.

85afd1996182e9dcb093.jpg
Người lao động Công ty Cổ phần Đồng Tâm Miền Trung lắng nghe các thông tin về Luật Bảo hiểm xã hội. Ảnh: XUÂN HẬU

Hội nghị được tổ chức tại hai địa điểm Công ty Cổ phần Đồng Tâm Miền Trung và Công ty TNHH Midori Safety Footwear Việt Nam.

Tại hội nghị, người lao động được cung cấp thông tin về Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH), Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) mới nhất và những thay đổi quan trọng trong chính sách BHXH, BHYT kể từ 1/7/ 2025.

Đồng thời giải đáp thắc mắc về chế độ chính sách, quy định liên quan đến BHXH, BHYT và hướng dẫn sử dụng ứng dụng VssID - BHXH số cho người lao động.

Thông qua hội nghị, công nhân lao động được trang bị kiến thức cần thiết về quyền lợi và nghĩa vụ trong tham gia BHXH và BHYT, từ đó nâng cao nhận thức và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của bản thân.

Bài liên quan
Đọc tiếp
Bà Phan Thị Thúy Linh làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng

Bà Phan Thị Thúy Linh làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng

Chuyển giao công đoàn cơ sở về Liên đoàn Lao động thành phố

Chuyển giao công đoàn cơ sở về Liên đoàn Lao động thành phố

(0) Bình luận
x
Đọc tiếp
Bà Phan Thị Thúy Linh làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng

Bà Phan Thị Thúy Linh làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng

Chuyển giao công đoàn cơ sở về Liên đoàn Lao động thành phố

Chuyển giao công đoàn cơ sở về Liên đoàn Lao động thành phố

Xem thêm Lao động - Việc làm
Nổi bật
Mới nhất
    Xem thêm
    Đọc nhiều
      Lao động - Việc làm
      Tuyên truyền pháp luật cho 600 công nhân lao động tại khu công nghiệp

      Cơ quan chủ quản: Thành ủy Đà Nẵng.
      Tổng Biên tập: ĐOÀN XUÂN HIẾU
      Địa chỉ: 525 Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP. Đà Nẵng;
      Cơ sở 2, số 58 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
      Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

      Giấy phép Xuất bản số: 77/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/3/2024.

      Email tòa soạn:
      hopthubaodanang@gmail.com

      Website: http://baodanang.vn

      Báo giá quảng cáo

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO