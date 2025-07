Quốc phòng - An ninh

Tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho 425 trại sinh

(ĐNO) - Ngày 13/07, Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp với Phòng An ninh nội địa – Công an thành phố Đà Nẵng và Phân ban Gia đình Phật tử thành phố tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho 425 trại sinh tham gia Trại Diệu Định tại chùa Quang Minh (phường Hòa Khánh).