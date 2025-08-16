Xây dựng Đảng Tuyên truyền sâu rộng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng Ngày 15/8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 8/2025 bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến đến 1.519 điểm cầu trên cả nước với 55.342 đại biểu tham dự.

Hội nghị nghe đại diện Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ thông tin chuyên đề về “Kết quả bước đầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; những vấn đề đặt ra và giải pháp trong thời gian tới”; đại diện Vụ Chính sách đối ngoại, Bộ Ngoại giao thông tin chuyên đề về “Tình hình thế giới, khu vực nổi bật thời gian gần đây; tác động và chủ trương, chính sách của Việt Nam”.

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, các tổ chức chính trị - xã hội, đội ngũ báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên cơ sở tập trung, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng; Đại hội thi đua yêu nước các cấp, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam, nhiệm kỳ 2026 - 2031; Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới.

Ngoài ra, chú trọng tuyên truyền các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước. Đặc biệt, phản ánh các yêu cầu, nhiệm vụ đang được cả hệ thống chính trị triển khai quyết liệt để tạo sức mạnh, tiền đề cho đất nước bước vào kỷ nguyên mới.