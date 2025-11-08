Thứ Hai, 11/8/2025
U17 SHB Đà Nẵng dự Giải vô địch U17 quốc gia 2025

PHI NÔNG 11/08/2025 07:42

Từ ngày 15/8 đến 7/9, vòng loại Giải vô địch U17 quốc gia 2025 khởi tranh với sự tham dự của 22 đội bóng trên toàn quốc, được chia thành 4 bảng.

Bảng A do Trung tâm Thể thao Viettel đăng cai, gồm các đội Công an Hà Nội, Hà Nội, Huế, Trung tâm Bóng đá Đào Hà và Thể Công Viettel.

Bảng B được tổ chức tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF với sự góp mặt của các đội Đông Á Thanh Hóa, Hải Phòng, Luxury Hạ Long, Sông Lam Nghệ An, Thép xanh Nam Định và PVF-CAND.

Bảng C do Công ty CP Thể thao Hoàng Anh Gia Lai đăng cai, gồm Gia Lai, Quảng Ngãi, SHB Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và Hoàng Anh Gia Lai.

Bảng D do Công ty CP Bóng đá Bà Rịa - Vũng Tàu đăng cai, với sự tham dự của An Giang, Becamex Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh, Vĩnh Long và Câu lạc bộ Bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đội thi đấu vòng tròn một lượt mỗi bảng để tính điểm xếp hạng. Kết thúc vòng loại, 4 đội đứng đầu mỗi bảng, 4 đội nhì bảng và 3 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng chung kết.

U17 SHB Đà Nẵng dự giải với các cầu thủ có nhiều năm sinh hoạt, tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ SHB Đà Nẵng. Mục tiêu đội đặt ra là giành vé dự vòng chung kết.

      U17 SHB Đà Nẵng dự Giải vô địch U17 quốc gia 2025

