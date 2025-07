Thể thao U21 SHB Đà Nẵng gặp U21 Hà Nội tại tứ kết giải quốc gia ĐNO - Theo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, kết thúc vòng bảng đã xác định 8 đội vào tứ kết Giải U21 quốc gia 2025.

Theo đó, các đội gồm: SHB Đà Nẵng và PVF-Công an nhân dân (bảng A), PVF và Thể Công Viettel (bảng B), LPBank Hoàng Anh Gia Lai I và Hà Nội (bảng C) giành vé trực tiếp với vị trí nhất và nhì tại các bảng đấu. Hai suất còn lại thuộc về Sông Lam Nghệ An (bảng A) và Thành phố Hồ Chí Minh (bảng B) - hai đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất.

Các trận tứ kết sẽ đồng loạt diễn ra vào ngày 27/7. Trong đó, U21 SHB Đà Nẵng gặp U21 Hà Nội. Đây là thử thách khó dành cho đại diện bóng đá sông Hàn.

Tại vòng bảng, U21 SHB Đà Nẵng dẫn đầu bảng A với 5 điểm. Đội bóng sông Hàn chia điểm với U21 Sông Lam Nghệ An trong trận hòa 0-0 ở lượt trận thứ ba. Trước đó, U21 SHB Đà Nẵng lần lượt thắng U21 PVF-Công an nhân dân với tỷ số 1-0, hòa 0-0 trước U21 bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong khi đó, dù xếp nhì bảng C nhưng U21 Hà Nội có 2 trận thắng trước U21 Đồng Tháp (3-0), U21 Đắk Lắk (1-0) và hòa U21 Hoàng Anh Gia Lai (1-1).

Vòng chung kết Giải U21 quốc gia 2025 diễn ra từ ngày 20/7 - 1/8 trên 3 sân vận động tại Thành phố Hồ Chí Minh gồm: Bà Rịa, Long Tâm và Tân Hưng.

Đây là giải đấu quan trọng trong hệ thống thi đấu quốc gia, nơi các cầu thủ trẻ cọ xát, tích lũy kinh nghiệm và khẳng định bản thân; đồng thời là dịp để các nhà tuyển chọn phát hiện nhân tố tiềm năng bổ sung cho các câu lạc bộ chuyên nghiệp cũng như đội tuyển U23 và đội tuyển quốc gia trong tương lai.