Thế giới Úc: Mạng xã hội bị buộc xóa tài khoản người dùng dưới 16 tuổi Từ ngày 10/12, các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok buộc phải chặn hoặc xóa tài khoản của người dùng dưới 16 tuổi tại Úc theo luật mới bảo vệ trẻ em trên nền tảng trực tuyến.

TikTok buộc phải chặn hoặc xóa tài khoản của người dùng dưới 16 tuổi tại Úc.

Đây được xem là một trong những quy định nghiêm ngặt nhất thế giới về độ tuổi sử dụng mạng xã hội.

Theo Reuters, khoảng 1,5 triệu tài khoản của người dùng dưới 16 tuổi tại Úc có thể sẽ bị vô hiệu hóa hoặc xóa bỏ theo “Đạo luật sửa đổi an toàn trực tuyến - Độ tuổi tối thiểu dùng mạng xã hội” do Chính phủ Úc ban hành nhằm giảm thiểu rủi ro mà trẻ em phải đối mặt trong môi trường số.

Doanh nghiệp vi phạm có thể bị phạt tới 50 triệu AUD (khoảng 32,6 triệu USD), trong khi phụ huynh và trẻ em sẽ không bị xử lý.

Các chuyên gia cho rằng người dưới 16 tuổi chưa có khả năng tự bảo vệ mình trước các nội dung độc hại và việc giới hạn sử dụng mạng xã hội sẽ giúp trẻ tập trung học tập, phát triển kỹ năng sống và tăng tương tác xã hội thực.

Theo AFP, ngày 28/10, TikTok và Meta - công ty mẹ của Facebook và Instagram đều cam kết tuân thủ quy định.

Các công ty này sẽ sử dụng phần mềm theo dõi hành vi tự động để xác định xem người dùng khai rằng mình trên 16 tuổi có thực sự dưới độ tuổi quy định hay không.

Tuy nhiên, Giám đốc chính sách của Meta Mia Garlick cho biết, việc xác định và xóa tài khoản chưa hợp lệ vẫn là thách thức kỹ thuật đáng kể đối với các nền tảng.