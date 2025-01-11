Xã hội Ủng hộ 1,5 tỷ đồng hỗ trợ người dân Huế và Đà Nẵng khắc phục hậu quả thiên tai ĐNO - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng phối hợp Công ty Carlsberg Việt Nam trao hỗ trợ 500 triệu đồng giúp người dân vùng lũ khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Công ty Carlsberg Việt Nam trao hỗ trợ 500 triệu đồng giúp người dân Đà Nẵng khắc phục hậu quả thiên tai.



Khoản kinh phí là một phần trong tổng số 1,5 tỷ đồng mà Carlsberg Việt Nam dành ủng hộ hai địa phương chịu ảnh hưởng nặng là thành phố Huế (1 tỷ đồng) và Đà Nẵng (500 triệu đồng).

Tại lễ tiếp nhận, bà Nguyễn Thị Thanh Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng trân trọng cảm ơn tinh thần sẻ chia, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với cộng đồng trong thời điểm khó khăn.

Ông Andrew Khan, Tổng Giám đốc Carlsberg Việt Nam cho biết, doanh nghiệp luôn đồng hành cùng người dân Việt Nam không chỉ trong sản xuất, kinh doanh mà còn trong các hoạt động vì cộng đồng.

Trước đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế cũng đã tiếp nhận 1 tỷ đồng từ Carlsberg Việt Nam để triển khai hỗ trợ các hộ dân chịu ảnh hưởng nặng trong đợt mưa lũ vừa qua.