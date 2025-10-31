Kinh tế Ứng phó mưa lũ: Nỗ lực giữ “mạch máu thông tin” Các trạm phát sóng thông tin di động và đường truyền cáp quang liên tục bị ảnh hưởng do lũ lụt, sạt lở. Nhiều ngày qua, những “chiến sĩ thông tin” của các nhà mạng đã bám trụ từng địa bàn, nỗ lực khôi phục và đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt.

Anh Lê Ngọc Trang (giữa) cùng đội ứng cứu cơ động của Viettel Đà Nẵng đang khẩn trương khắc phục một vị trí đứt cáp quang ở khu vực Trà My. Ảnh: VT

Đã năm ngày nay, anh Lê Ngọc Trang cùng anh em đội cơ động của Viettel bám trụ tại các địa bàn khu vực Trà My để ứng cứu các trạm phát sóng (trạm BTS) và khắc phục sự cố cáp quang bị hư hỏng do mưa lũ, sạt lở.

“Anh em chúng tôi xác định phải bám trụ kiên cường trên từng địa bàn, từng trạm BTS. Nhiệm vụ hàng đầu là di chuyển đến mọi vị trí để tiếp ứng nhiên liệu cho máy phát điện, quyết tâm không để bất kỳ trạm nào bị “chết”, giữ sóng di động được thông suốt. Có những khu vực, chúng tôi phải đi bộ ròng rã hàng chục cây số, lội qua bùn lầy và vô vàn điểm sạt lở để kịp thời đến vị trí đứt cáp, nối lại và khắc phục thông tuyến sớm nhất có thể”, Trang chia sẻ.

Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự Viettel Đà Nẵng đặt tại khu vực Tam Kỳ, những ngày qua, tại khu vực miền núi như Trà Leng, Trà Giáp… các nhân viên phải khiêng vác thiết bị, đi bộ từ trung tâm xã vào nhà trạm và các vị trí gãy, đứt cáp quang, có nơi gần 20km, qua hàng chục điểm sạt lở. Ở những khu vực ngập lụt, nhân viên thuê xuồng, ghe đưa nhiên liệu để vận hành, đảm bảo hoạt động liên tục cho nhà trạm.

Các nhân viên kỹ thuật trong nhóm của anh Lê Ngọc Trang trước một điểm sạt lở trên quốc lộ 40B. Ảnh: VT

Trước đợt mưa lũ này, Viettel thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ”. Đảm bảo nhiên liệu cho máy phát điện tại các nhà trạm (ở những nhà trạm bị mất điện lưới) ít nhất 3 - 4 ngày. Đồng thời chủ động cử các đội về tăng cường, bám địa bàn để ứng cứu. Với sự nỗ lực hết sức, đến nay Viettel vẫn đảm bảo sóng di động 100% xã, phường trên địa bàn.

Liên quan đến sự cố mất sóng tại xã Avương, đại diện VNPT đã kịp thời thông tin về tình hình cũng như công tác khắc phục. Theo đó, trạm BTS Vinaphone tại xã Avương mất liên lạc lúc 3 giờ sáng 30/10 do hết nhiên liệu chạy máy phát điện. Đến 6 giờ sáng cùng ngày, đơn vị đã cấp bổ sung nhiên liệu nhưng đang bị tắc đường ở điểm sạt lở Adinh, chưa thể tiếp cận.

Nhân viên VNPT vận chuyển nhiên liệu trên con đường ngập lụt để tiếp ứng cho các trạm phát sóng di động. Ảnh: VNPT

Phía VNPT kết nối với lãnh đạo xã Avương đề nghị cử người hỗ trợ từ trung tâm ra điểm sạt lở Adinh nhận nhiên liệu để khôi phục sóng, phục vụ chỉ đạo, điều hành của chính quyền và nhân dân. Tuy nhiên, lãnh đạo xã cho biết từ xã đi Adinh hơn 20km, sạt lở nặng hơn 20 chỗ, rất khó để tiếp cận.

Lãnh đạo xã Avương cho biết việc khắc phục các điểm sạt lở ngoài khả năng của địa phương và mong lãnh đạo thành phố sớm chỉ đạo hỗ trợ thông tuyến. Trong đó có tuyến đường Hồ Chí Minh từ Đông Giang đi Avương và đường 606 từ Avương đi xã Tây Giang, Hùng Sơn. Tại những tuyến này có nhiều điểm sạt lở với khối lượng đất đá lớn.

Theo VNPT Đà Nẵng, mưa lũ kéo dài trên địa bàn thành phố, đặc biệt ở các khu vực thuộc tỉnh Quảng Nam cũ khiến nhiều trạm viễn thông của VNPT bị cô lập. Điện lưới mất trên diện rộng nên gây ảnh hưởng tới dịch vụ viễn thông. Để đảm bảo thông tin liên lạc, VNPT đã phối hợp với nhà mạng khác mở Roaming ở một số khu vực thuộc Đà Nẵng. Giữa mênh mông nước lũ, dù đường xa hay trạm nằm giữa bốn bề sóng nước, nhân viên kỹ thuật VNPT vẫn tìm cách đến, để trạm BTS không bao giờ “tắt nhịp”, giữ vững mạch thông tin.