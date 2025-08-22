Lâm nghiệp Ươm tạo, bảo tồn nguồn gen giống cây bản địa ĐNO - Tại Ban quản lý Rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa, công tác ươm tạo giống cây lâm nghiệp được triển khai hiệu quả, chất lượng giống đạt tiêu chuẩn sinh trưởng, rõ ràng về nguồn gốc. Nhờ vậy, nguồn gen một số cây bản địa, đặc trưng được bảo tồn, góp phần phục hồi, phát triển hệ sinh thái rừng và tạo nền tảng triển khai hiệu quả các chương trình phát triển lâm nghiệp trên địa bàn thành phố.

Nhiều loài cây bản địa đặc trưng được Trạm Lâm sinh và Phát triển giống cây lâm nghiệp ươm tạo.

Tại Trạm Lâm sinh và Phát triển giống cây lâm nghiệp (Ban quản lý Rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa), khoảng 75.000 cây giống đang được gieo ươm. Trong đó, nổi bật với nhiều loài cây bản địa có giá trị đặc trưng như thàn mát, lôi khoai; cùng các loài được đánh giá cao về kinh tế và sinh thái như: xoan đào, chò đen, sao đen, lim xẹt, giáng hương…

Ông Phạm Văn Tiến, Phó Trạm trưởng phụ trách Trạm Lâm sinh và Phát triển giống cây lâm nghiệp cho biết, hằng năm, trên cơ sở chỉ tiêu được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao, Ban quản lý phân công cho Trạm triển khai công tác gieo ươm giống cây lâm nghiệp.

Đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo đảm cung ứng đủ số lượng cây giống cho các chương trình trồng rừng, qua đó, thể hiện trách nhiệm trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát triển nguồn gen các loài cây bản địa, đặc trưng của thành phố.

Trạm Lâm sinh và Phát triển giống cây lâm nghiệp đang ươm tạo khoảng 75.000 cây giống các loại.

Được biết, quá trình gieo ươm bắt đầu từ khâu chọn giống, thu hái hạt, xử lý hạt, cho đến ươm cây con và chăm sóc tại vườn ươm. Mỗi giai đoạn đều được giám sát chặt chẽ để bảo đảm cây giống đạt tiêu chuẩn về sinh trưởng, có nguồn gốc rõ ràng trước khi xuất vườn.

Nhiệm vụ trọng tâm của Trạm là chuẩn bị và nhân giống các loài cây bản địa quý hiếm gắn liền với hệ sinh thái rừng Đà Nẵng, đồng thời cung ứng giống cây phục vụ trồng cây môi trường, trồng rừng thay thế và nhiều chương trình lâm nghiệp trọng điểm khác của thành phố.

Đặc biệt, vào từng mùa sinh trưởng đặc thù của từng loài cây, Trạm cũng đề xuất Ban quản lý triển khai kế hoạch khảo sát, thu hái hạt giống trực tiếp từ rừng tự nhiên trong phạm vi quản lý.

Công tác ươm tạo được triển khai bài bản, bảo tồn nguồn gen cây bản địa đặc trưng.

“Việc này đòi hỏi sự tỉ mỉ và am hiểu chu kỳ sinh trưởng của từng loài cây để bảo đảm hạt giống được thu hái đúng thời điểm, giữ được chất lượng và khả năng nảy mầm cao. Khi hạt giống được xử lý, phân loại sẽ được đưa vào vườn ươm theo quy trình kỹ thuật, tạo nguồn giống phong phú, kịp thời đáp ứng nhu cầu trồng rừng, trồng cây phân tán và các dự án lâm nghiệp trên địa bàn thành phố”. Ông Tiến chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Thành Tân, Giám đốc Ban quản lý Rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa, một trong những nhiệm vụ quan trọng của Ban quản lý được Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Kiểm lâm thành phố giao nhiệm vụ đó là gieo ươm, bảo tồn nguồn gen các loài cây bản địa đặc trưng.

Qua đó, góp phần triển khai thực hiện các chương trình trọng điểm của Trung ương và thành phố như: Đề án Trồng 1 tỷ cây xanh, chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững, kế hoạch trồng rừng thay thế…

Đây cũng là giải pháp then chốt để bảo tồn nguồn gen quý hiếm, khôi phục tính đa dạng sinh học và tăng độ che phủ rừng trên địa bàn Đà Nẵng.

[VIDEO] - Giữ gìn nguồn gen bản địa từ ươm tạo giống lâm nghiệp:

Đến nay, trong hệ thống vườn ươm của đơn vị đã duy trì khoảng 7-8 loài cây bản địa tiêu biểu, mang tính đặc trưng riêng của Đà Nẵng. Hiện Ban quản lý đang ươm tạo tại hai vườn ươm chính trên địa bàn phường Hải Vân gồm: Trạm Lâm sinh và phát triển giống cây lâm nghiệp; Trạm Quản lý bảo vệ rừng Cà Nhông với quy mô tổng cộng hơn 150.000 cây giống.

Các vườn ươm được đầu tư, chăm sóc theo đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm cây giống đạt chuẩn sinh trưởng, đủ điều kiện xuất vườn, sẵn sàng phục vụ cho các chương trình trồng rừng thay thế, phủ xanh đất trống, trồng cây môi trường, cảnh quan đô thị và đặc biệt là mục tiêu của Đề án trồng 1 tỷ cây xanh.

Nhiều giống cây đặc trưng như: thàn mát, lôi khoai, xoan đào, sao đen... được ươm tạo.

Ngoài ra, với diện tích rừng đặc dụng rộng lớn sau khi hợp nhất, đơn vị đã và đang chủ động khảo sát, đánh giá khả năng thu hái hạt giống của nhiều loài cây bản địa để chuẩn bị cho kế hoạch gieo ươm năm 2026 và các năm tiếp theo.

Song song với đó, Ban quản lý cũng định hướng mở rộng thêm các điểm gieo ươm tại những khu rừng đặc dụng khác ngoài địa bàn phường Hải Vân, nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công tác vận chuyển, phù hợp với hiện trường, rút ngắn khoảng cách địa lý, nâng cao hiệu quả gieo trồng.