Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh thăm, động viên nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ
ĐNO - Chiều 31/10, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh thăm, tặng quà, động viên nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại các xã Điện Bàn Tây và Đại Lộc.
Tại các thôn Kỳ Bì, Kỳ Lam (xã Điện Bàn Tây) và thôn Phú Mỹ (xã Đại Lộc), Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố chia sẻ với những mất mát, ảnh hưởng của người dân vùng lũ; mong người dân phát huy tinh thần đoàn kết, tương hỗ lẫn nhau trong lúc thiên tai, cùng nhau vượt qua khó khăn.
Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố lưu ý người dân tuyệt đối chấp hành các quy định, thông tin, thông báo của chính quyền để bảo đảm an toàn sau bão lũ.
Đối với chính quyền địa phương, ngay sau khi nước rút, tập trung khắc phục các thiệt hại do lũ lụt gây ra, tổ chức khôi phục các hoạt động sinh hoạt, học tập và sản xuất, kinh doanh.
Các cấp, các ngành, địa phương nỗ lực hỗ trợ cho người dân sớm ổn định sau lũ; đồng thời thống kê đầy đủ, chính xác thiệt hại báo cáo lãnh đạo thành phố để có phương án chỉ đạo, xử lý.