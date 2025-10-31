Chính quyền - đoàn thể Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh thăm, động viên nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ ĐNO - Chiều 31/10, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh thăm, tặng quà, động viên nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại các xã Điện Bàn Tây và Đại Lộc.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh trao quà cho người dân thôn Kỳ Lam, xã Điện Bàn Tây. Ảnh: TRỌNG HUY

Tại các thôn Kỳ Bì, Kỳ Lam (xã Điện Bàn Tây) và thôn Phú Mỹ (xã Đại Lộc), Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố chia sẻ với những mất mát, ảnh hưởng của người dân vùng lũ; mong người dân phát huy tinh thần đoàn kết, tương hỗ lẫn nhau trong lúc thiên tai, cùng nhau vượt qua khó khăn.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh thăm, tặng quà hộ dân có người già, đau ốm trong vùng lũ thôn Kỳ Bì, xã Điện Bàn Tây. Ảnh: TRỌNG HUY

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố lưu ý người dân tuyệt đối chấp hành các quy định, thông tin, thông báo của chính quyền để bảo đảm an toàn sau bão lũ.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh (thứ 2, phải sang) tặng quà cho các hộ dân thôn Phú Mỹ, xã Đại Lộc. Ảnh: TRỌNG HUY

Đối với chính quyền địa phương, ngay sau khi nước rút, tập trung khắc phục các thiệt hại do lũ lụt gây ra, tổ chức khôi phục các hoạt động sinh hoạt, học tập và sản xuất, kinh doanh.

Người dân thôn Kỳ Lam tranh thủ dọn rửa nhà cửa ngay khi nước rút. Ảnh: TRỌNG HUY

Các cấp, các ngành, địa phương nỗ lực hỗ trợ cho người dân sớm ổn định sau lũ; đồng thời thống kê đầy đủ, chính xác thiệt hại báo cáo lãnh đạo thành phố để có phương án chỉ đạo, xử lý.