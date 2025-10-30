Kinh tế Ủy quyền tổ chức thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch UBND thành phố ban hành Quyết định số 2213/QĐ-UBND về ủy quyền thực hiện thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch, lập quy hoạch và chi phí thực hiện các công việc có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, ủy quyền cho Trưởng ban quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, Trưởng ban quản lý Khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam, giám đốc các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc UBND thành phố Đà Nẵng khi được UBND thành phố giao hoặc thuộc thẩm quyền tổ chức lập nhiệm vụ quy hoạch, lập quy hoạch.

Ủy quyền cho Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng thực hiện thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch, lập quy hoạch và chi phí thực hiện các công việc có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND thành phố khi được UBND thành phố giao hoặc thuộc thẩm quyền tổ chức lập nhiệm vụ quy hoạch, quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch chi tiết khu vực để đấu giá quyền sử dụng đất.

Ủy quyền cho UBND cấp xã tổ chức thực hiện thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch, lập quy hoạch và các chi phí liên quan đối với quy hoạch đô thị và nông thôn thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND thành phố khi được UBND thành phố giao hoặc thuộc thẩm quyền tổ chức lập nhiệm vụ quy hoạch, lập quy hoạch.

Thời gian ủy quyền là 5 năm kể từ ngày UBND thành phố Đà Nẵng ban hành văn bản ủy quyền.